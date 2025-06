Karol Czubak wraca do Polski po półrocznym pobycie w KV Kortrijk. W ramach transferu definitywnego ma go ściągnąć Motor Lublin - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Motor dopina transfer Czubaka

Karol Czubak przez ponad trzy lata stanowił o sile ofensywy Arki Gdynia. W pierwszej lidze spisywał się znakomicie – w sezonie 2022/2023 zgarnął koronę króla strzelców, a później także utrzymywał wysoką dyspozycję. Podczas zakończonej niedawno kampanii postanowił opuścić Arkę. Mimo zainteresowania polskich klubów, zdecydował się na transfer do Belgii. Zasilił broniące się przed spadkiem KV Kortrijk.

Z perspektywy czasu nie była to właściwa decyzja. Napastnik nie zdobył ani jednej bramki, rozgrywając raptem osiem spotkań. KV Kortrijk szybko go skreśliło i udostępniło do sprzedaży po zaledwie półrocznej przygodzie. Teraz Czubak ma wrócić do Polski i zasilić klub z Ekstraklasy. Od pewnego czasu wiadomo, że nad transferem pracował Motor Lublin, który poszukuje wzmocnień ataku. Ten temat jest już na etapie finalizacji, o czym przekonuje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

Motor dogaduje z Belgami szczegóły transakcji. Czubak ma kosztować około 400 tysięcy euro. Do nowego zespołu snajper ma dołączyć w przyszłym tygodniu.

Dla klubu z Lublina najprawdopodobniej nie będzie to jedyny nowy napastnik. W formacji ofensywnej doszło do kilku odejść, więc Czubak potrzebuje konkurencji. Motor złożył już ofertę za Dawida Kurminowskiego z Zagłębia Lubin.

Dla Czubaka będzie to pierwsze zetknięcie z Ekstraklasą. Do tej pory występował w Polsce tylko na niższych poziomach rozgrywkowych.