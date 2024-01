IMAGO / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ariel Mosór

O transferze Ariela Mosóra mówi się od jakiegoś czasu

Już latem młodzieżowiec mógł odejść do Molde

Teraz Norwegowie mają złożyć nową ofertą za 20-latka

Jednak Norwegia?

Ariel Mosór jest jednym z najlepszych środkowych obrońców w naszej Ekstraklasie. Raptem 20-letni stoper ma za sobą dobrą rundę, ale i cały poprzedni sezon. To oznacza, że wzbudza on zainteresowanie klubów innych z Europy. Już latem mówiło się o możliwym odejściu gracza Piasta Gliwice do ekipy Molde, ale finalnie temat upadł. Jednak sam gracz nie był najbardziej zainteresowanym takim rozwiązaniem. Ruch miał odradzać także tata – Piotr Mosór.

Teraz jednak według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” temat zagranicznego transferu młodzieżowca miał wrócić. Dziennikarz przekazał, że złożyć nową ofertę ma zespół z Norwegii. Do konkretów – jak donosi ceniony dziennikarz – dojdzie w najbliższych dniach.

Czytaj więcej: Wielki talent może opuścić ŁKS. Rozmawia z beniaminkiem Serie A