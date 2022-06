PressFocus Na zdjęciu: Gerard Moreno

FC Barcelona pracuje nad transferem Roberta Lewandowskiego. Gdyby jednak Bayern Monachium nie pozwolił Polakowi odejść, Duma Katalonii spróbuje sprowadzić Gerarda Moreno. Kupno snajpera Villarrealu powinno kosztować mniej więcej tyle, ile żądają Bawarczycy za Polaka.

FC Barcelona marzy o sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego. Sam Polak nie rozważa innych kierunków, poza stolicą Katalonii

Bayern Monachium nie jest jednak skory do sprzedaży snajpera. Dlatego też Blaugrana przygotowuje plan B

Ma nim być Gerard Moreno. Hiszpan kosztowałby około 40 milionów euro

Gerard Moreno alternatywą dla Lewandowskiego

Hiszpański media są zgodne – dla Xaviego Hernandeza i Barcelony letnim priorytetem jest sprowadzenie Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii bardziej niż czegokolwiek innego potrzebuje napastnika zdolnego do zdobywania bramek seriami. Sam kapitan reprezentacji Polski również wyraża się jasno. Dla 33-latka istotne są tylko przenosiny na Camp Nou i nie rozważa innych ofert. Sytuacja byłaby niemal idealna, gdyby nie postawa Bayernu Monachium. Bawarczycy nie mają w interesie sprzedaży najskuteczniejszego zawodnika w Europie. Ponadto chcą udowodnić, że żaden piłkarz nie jest większy niż ich klub. A Lewandowski ma jeszcze rok obowiązującego kontraktu.

Dlatego też Barcelona szuka na rynku alternatywy, w przypadku fiaska negocjacji z Polakiem. Na jej radarze znalazł się Gerard Moreno. Hiszpan ma za sobą sezon poszatkowany kontuzjami, ale w kampanii 2020/2021 udowodnił zdolność gry na najwyższym poziomie. Strzelił aż 29 bramek w 45 meczach i był liderem Villarrealu w drodze po historyczny triumf w Lidze Europy. Później otrzymał nominację do Złotej Piłki. Napastnik ma kontrakt z Żółtą Łodzią Podwodną aż do 2027 roku, a klauzula odstępnego wynosi sto milionów euro. Football Espana donosi, że jego klub zaakceptowałby kwotę 40 milionów, gdyby Blaugrana chciała go sprowadzić tego lata. Oznacza to, że operacja kosztowałaby mniej więcej tyle samo, ile Duma Katalonii jest skłonna zapłacić za Lewandowskiego. W dodatku Moreno z pewnością zarabiałby mniej niż Polak. Prezentuje też jednak znacznie niższą jakość.

W minionej kampanii Hiszpan często mierzył się z kontuzjami. Łącznie wystąpił w 27 meczach. Zanotował w nich 13 bramek i sześć asyst.

Zobacz również: Lewandowski przemówił w Niemczech. “Nie chcę niczego na siłę”.

Belgia Polska 1.65 4.25 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 czerwca 2022 10:23 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin