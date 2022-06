Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wieczorową porą w Bildzie pojawił się wywiad z Robertem Lewadnowskim. Rozmowę przeprowadził Tobi Altschaffl, który ukazał osobistą wizję napastnika Bayernu Monachium na dalsze losy w klubie. Polak przyznał, że zawsze dawał z siebie wszystko dla zespołu i jest w pełni świadomy, co mogą odczuwać teraz bawarscy kibice.

Odkąd Robert Lewandowski otwarcie mówi o końcu przygody w Bayernie, rzadko udzielał komentarza niemieckim mediom. Oczywiście zdarzały się pojedyncze wypowiedzi, ale i tak było ich niewiele. Natomiast po kolejnych publicznych deklaracjach napastnika w Polsce, duży materiał pojawił się również w Bildzie.

Tobi Altschaffl wypytał najlepszego strzelca Bundesligi ostatnich lat, jak to jest naprawdę z Bawarczykami. “Lewy” w jasny sposób dał do zrozumienia, że w Monachium nastał jego koniec. Zdaje sobie sprawę, ile znaczy dla tego klubu. Niemniej jednak, dalej odczuwa pewną urazę do ospałych działań swoich szefów względem nowego kontraktu i dziś woli transfer do FC Barcelony.

– Gdybym nie był szczery w swojej sytuacji, czułbym się, jakbym był nie fair wobec fanów. Wiem, że dzisiaj jest wiele emocji, ale mam nadzieję, że fani w pewnym momencie mnie zrozumieją – rozpoczął Lewandowski.

– Szanuję Bayern i jego zasady. Ale zmiana, zwłaszcza po takim czasie, jest częścią życia klubu i zawodnika. Mam nadzieję, że nie wydaje się to samolubne. Mam kontrakt, ale próbowałem aby wyjaśnić klubowi, jak się czuję – ujawnił.

– Myślę, że dla Bayernu lepsze będzie zainwestowanie pieniędzy, które mogą za mnie zdobyć, niż trzymać mnie do końca kontraktu. Nie chcę niczego na siłę, nie o to chodzi. Chodzi o znalezienie najlepszego rozwiązania dla obu stron – uznał.

– Nie chcę dolewać oliwy do ognia. Życzę Bayernowi wszystkiego najlepszego i nie mam wątpliwości, że całe kierownictwo klubu czuje to samo. Dlatego jestem przekonany, że znajdziemy wkrótce porozumienie – podsumował.

