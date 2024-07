Hojlund i kasa za Osimhena? Mógł być hit, gdyby nie Conte

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Manchester United proponuje Napoli spektakularną wymianę gwiazd

Kiedy Victor Osimhen podpisał nowy kontrakt z Napoli w grudniu 2023 roku, plan zakładał, że zostanie sprzedany latem tego roku, co potwierdził prezes Aurelio De Laurentiis. Mimo to, jak dotąd, nikt nie zbliżył się do klauzuli wykupu wynoszącej 130 milionów euro w jego kontrakcie. Nawet obniżenie ceny do 100 milionów euro nie przyciągnęło zainteresowanych kupnem.

Według gazety “Repubblica”, Manchester United złożył w ostatnim czasie propozycję wymiany oferując Rasmusa Hojlunda plus gotówkę za Osimhena. Ta oferta może powrócić, jeśli nie uda im się sprowadzić Joshuy Zirkzee z Bolognii. Holender jest bliski transferu do Milanu, który już się dogadał z zawodnikiem, ale nie chce zapłacić 15 mln euro agentowi zawodnika.

Manchester United zapłacił 73,9 miliona euro plus 10 milionów euro w dodatkach za Hojlunda, którego sprowadzili z Atalanty zaledwie rok temu. Jednak Duńczyk, mimo dobrych występów, nie osiągnął jakiegoś wyjątkowego poziomu na Old Trafford, dlatego Czerwone Diabły są gotowe poświęcić go dla nowych rozwiązań.

“Repubblica” dodaje też, że nowy trener Napoli, Antonio Conte, ma mocno sprecyzowane plany dotyczące składu. Woli on sprowadzić Romelu Lukaku, który jest niechciany w Chelsea, zamiast duńskiego napastnika. Belg, mający na koncie bogate doświadczenie w Serie A, mógłby być kluczowym graczem w taktyce Conte.

