Alberto Moleiro jest przez wielu ekspertów porównywany do Pedriego. Możliwe, że gracz UD Las Palmas pójdzie tą samą drogą, co rówieśnik, bo otwarcie wyraził chęć gry dla FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii usiłowali sprowadzić pomocnika latem, ale okazało się to niemożliwe ze względów finansowych.

IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Alberto Moleiro

Moleiro chce przypomnieć o sobie FC Barcelonie

Alberto Moleiro z kilku względów porównywany jest do Pedriego. Po pierwsze, to rówieśnicy. Do tego obaj prezentują podobny sposób grania; występują też na tej samej pozycji. Wreszcie, obaj kształcili się w UD Las Palmas, choć Moleiro dłużej, bo gra tam nadal. 20-latek w ubiegłym sezonie był gwiazdą drugiej ligi. Wejście do La Ligi po awansie zahamowała kontuzja. Mimo tego młody gracz zbiera niezłe recenzje.

FC Barcelona chciała sprowadzić go już ubiegłego lata. Wówczas jednak skomplikowana sytuacja finansowa klubu uniemożliwiła przeprowadzenie transakcji. Nie oznacza to jednak, że Blaugrana straciła Moleiro z radaru. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii postanowił zresztą przypomnieć o sobie w stolicy Katalonii.

– Jestem fanem Barcy. Chciałbym tam kiedyś występować – powiedział wprost w rozmowie z Som I Serem.

🚨 Alberto Moleiro (Las Palmas): "I'm a Barça fan, I'd like to play there someday." Via @Somhiseremfcb pic.twitter.com/KeOfQJxe43 — barcacentre (@barcacentre) November 14, 2023

Wydaje się, że obecnie FC Barcelona ma inne priorytety transferowe, ale w ostatnich latach pokazała też, że lubi inwestować w młodzież. Wiele zależy od tego, jakiej kwoty odstępnego zażąda Las Palmas.

Moleiro rozegrał, jak dotąd, pięć spotkań w tym sezonie. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

