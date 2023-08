IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Moise Kean

Moise Kean może zastąpić Aleksandara Mitrovicia w Fulham

Przypomnijmy, że serbski napastnik dołączył do Al-Hilal

Londyńczycy rozpoczęli już rozmowy z Juventusem

Moise Kean przymierzany do Fulham, zastąpiłby największą gwiazdę

Fulham kilka dni temu sprzedał Aleksandara Mitrovicia do saudyjskiego Al-Hilal. Londyńczycy z tego powodu muszą poszukać następcy swojej największej gwiazdy. Na celownik The Whites trafił Moise Kean z Juventusu – donosi dziennikarz “Evening Standard”, Nizaar Kinsella.

Co więcej, londyńczycy mieli już skontaktować się ze Starą Damą, aby poznać ewentualną cenę za dwunastokrotnego reprezentanta Włoch. Gdyby 23-latek ostatecznie wrócił do Premier League, to Arkadiusz Milik miałby łatwiejszą drogę do wyjściowego składu Bianconerich.

Przypomnijmy, ze Moise Kean miał już okazję grać na Wyspach Brytyjskich – w przeszłości przywdziewał koszulkę Evertonu (39 meczów, 4 bramki, a także 2 asysty).

Fulham start talks with Juventus over Kean as Hudson-Odoi interest ends



✍️ @NizaarKinsella https://t.co/kGesBsAOHW — Standard Sport (@standardsport) August 22, 2023