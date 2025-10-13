Salah bohaterem sensacyjnego transferu? To możliwe już w styczniu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Galatasaray Stambuł zainteresowane Mohamedem Salahem

Mohamed Salah na początku obecnego sezonu nie nawiązuje do znakomitej formy, jaką prezentował w poprzedniej kampanii. Skrzydłowy Liverpoolu w bieżących rozgrywkach rozegrał 10 meczów, w których udało mu się zdobyć 3 bramki i zaliczyć tyle samo asyst. Choć statystyki 33-letniego Egipcjanina nie są już tak imponujące jak w szczytowym okresie jego kariery, wciąż pozostaje on jednym z najlepszych zawodników w Premier League. Duże doświadczenie, świetna technika oraz skuteczność na wysokim poziomie sprawiają, że o zakontraktowaniu słynnego atakującego marzy wiele klubów z różnych części świata.

W poprzednich miesiącach Salah był najczęściej łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze drużyny chętnie inwestują pieniądze w pozyskiwanie piłkarzy z topowych europejskich lig. W kontekście 33-latka najczęściej wymieniano zespół Al-Ittihad, który już wcześniej próbował skusić gwiazdora Liverpoolu lukratywną ofertą. Jak jednak donosi turecka gazeta „Nefes”, chrapkę na sprowadzenie Mohameda Salaha ma również Galatasaray Stambuł. Gigant znad Bosforu marzy o pozyskaniu Egipcjanina i planuje podjąć próbę ściągnięcia skrzydłowego już w najbliższym styczniowym okienku transferowym.

Turecki klub liczy, że skuteczny piłkarz zdecyduje się na nowe wyzwanie w swojej bogatej karierze. Prawy napastnik z powodzeniem występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2017 roku, kiedy trafił na Anfield Road z Romy za kwotę 42 milionów euro. W tym czasie Salah sięgnął z ekipą The Reds po Premier League oraz Ligę Mistrzów, zapisując się na stałe w historii angielskiego klubu. Jego kontrakt z Liverpoolem obowiązuje do 2027 roku, a wartość rynkowa zawodnika jest szacowana na 50 milionów euro. Egipcjanin w swoim CV posiada także Chelsea, Fiorentinę oraz FC Basel, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody.