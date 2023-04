PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Klub z Arabii Saudyjskiej oferuje Luce Modriciowi dwuletni kontrakt. Za każdy z sezonów weteran otrzymywałby 25 milionów euro netto. To dwa razy więcej, niż zarabia w Realu Madryt

Priorytetem Chorwata jest pozostanie na Santiago Bernabeu

W klubie mają jednak wątpliwości, czy 37-latek będzie w stanie rozegrać kolejny sezon na tak wysokim poziomie. Tym bardziej, że nie zamierza odpuszczać gry dla reprezentacji Chorwacji

Modrić stoi na rozstaju dróg. Kolejny rok w Realu czy intratna emerytura w Arabii?

Luka Modrić rozgrywa kolejny spektakularny sezon w Realu Madryt. Jak zwykle na wiosnę dochodzi jednak do dyskusji: czy doświadczonego pomocnika stać na powtórzenie tak niezwykłej formy w kolejnym roku?

Królewscy przedłużyli umowę z Tonim Kroosem, teraz zamierzają uczynić to z Modriciem. Sam 37-latek podkreśla, że jego największym marzeniem jest pozostanie na Santiago Bernabeu. Klub z Arabii Saudyjskiej zamierza jednak przekonać go kwestiami finansowymi. Oferuje on Chorwatowi dwuletni kontrakt. Na jego mocy inkasowałby co rok 25 milionów euro rocznie. To dwa razy więcej, niż zarabia w Madrycie.

Los Blancos uważają, że weteranowi trudno będzie nadal łączyć świetną grę dla klubu i reprezentacji. Wspomniany Kroos już jakiś czas temu zrezygnował z występów dla Die Mannschaft i skupił się na Realu. Kapitan kadry Chorwatów zamierza wziąć udział w eliminacjach do Euro 2024, a następnie – w samym turnieju.

Ostateczna decyzja należeć będzie do samego piłkarza, który już jest żywą legendą Realu Madryt.

Modrić rozegrał w tym sezonie 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i tyle samo asyst.

Czytaj więcej: Chelsea już po rozmowach z jednym z faworytów na trenera.

Real Madryt Celta Vigo 1.40 5.25 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 16:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin