Chelsea już po rozmowach z jednym z faworytów na trenera

Jak donosi Sky Sports, Chelsea przeprowadziła już pierwsze rozmowy z Mauricio Pochettino. Argentyńczyk jest jednym z faworytów do przejęcia The Blues od przyszłego sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea wciąż szuka nowego trenera na stałe. Tymczasowo zespół prowadzi Frank Lampard

The Blues nie biorą już pod uwagę kandydatury Luisa Enrique. Faworytami pozostają Mauricio Pochettino oraz Julian Nagelsmann

Londyńczycy przeprowadzili już rozmowy z Argentyńczykiem. Zdaje się, że to on znajduje się obecnie na pole position do znalezienia pracy na Stamford Bridge

Pochettino już po rozmowach z Chelsea. Czas na wielki powrót do Londynu?

Chelsea nie ustaje w poszukiwaniach nowego trenera na stałe. Schedę po Grahamie Potterze przejął tymczasowo Frank Lampard. Anglik nie będzie jednak prowadził The Blues w przyszłym sezonie.

Początkowo faworytów do przejęcia londyńczyków było trzech. Zrezygnowali już jednak z kandydatury Luisa Enrique, choć spotkali się już z Hiszpanem. Nie tylko on jest już po pierwszych rozmowach z Chelsea. Sky Sports donosi, że niedawno przedstawiciele londyńskiego klubu przeprowadzili już wywiad z Mauricio Pochettino. To Argentyńczyk, obok Juliana Nagelsmanna, jest obecnie głównym kandydatem do przejęcia drużyny.

A poprowadzić ją nie będzie łatwo. Chelsea ma mnóstwo nowych, a zarazem młodych piłkarzy. Przy tym najprawdopodobniej nie będzie grać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Wydaje się, że to właśnie Pochettino jest idealnym trenerem, do zbudowania zwycięskiej drużyny opartej na młodocianej energii i talencie. Todd Boehly nie podjął jednak jeszcze ostatecznej decyzji.

