Mateusz Żukowski zmieni klub jeszcze w tym oknie transferowym. 20-latek zamieni niedługo Lechię Gdańsk na Rangers FC, 55-krotnego mistrza Szkocji.

Lechia w rundzie wiosennej Ekstraklasy prawdopodobnie nie będzie liczyła się w grze o mistrzostwo Polski. Gdańszczanie jak najbardziej mogą jednak walczyć o prawo udziału w europejskich pucharach. Wiele wskazuje na to, że Tomasz Kaczmarek nie będzie mógł już korzystać z Mateusza Żukowskiego.

20-latek to prawy obrońca, który w Lechii był jeszcze jako junior. Następnie przebijał się przez kolejne kategorie wiekowe. Zanim na stałe zagościł w seniorach gdańskiej ekipy, został wypożyczony do pierwszoligowej Chojniczanki.

Żukowski rozegrał dla Lechii łącznie 50 meczów. W tym sezonie pojawił się na boisku 20-krotnie. Prawy defensor gdańszczan strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Dzięki temu przebił się też do reprezentacji Polski w kategorii u-21.

Aktualna umowa Żukowskiego wiąże go z Lechią tylko do 30 czerwca. Nie dziwi zatem fakt, że klub postanowił skorzystać z okazji i sprzedać go tej zimy. Piłkarzem interesowała się Legia i Śląsk. 20-latek ma trafić jednak do 55-krotniego mistrza Szkocji,

Po defensora Lechii zgłosiło się Rangers FC. Klub ten potrzebuje piłkarza, który zabezpieczy prawą stronę obrony na wypadek niedostępności Jamesa Taverniera. To Anglik jest bowiem podstawowym piłkarzem i jednocześnie liderem Rangersów. Żukowski w Szkocji początkowo będzie zatem początkowo rezerwowym.

