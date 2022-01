PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Powrót Ekstraklasy coraz bliżej o czym świadczą inne powroty – polskich drużyn ze zgrupowań zimowych. W tym roku niemal wszyscy ligowcy – bo jedynie z wyłączeniem Legii Warszawa, która poleciała do Dubaju – do rundy wiosennej przygotowywali się w Turcji. Zapraszamy do podsumowania tego okresu.

W przeciwieństwie do poprzedniej zimy ani jedna drużyna z Ekstraklasy nie przygotowywała się w Polsce

Najmocniejszy zestaw sparingpartnerów miała Pogoń Szczecin, która mimo tego nie przegrała żadnego z meczów

Jeśli ze sparingów można wyciągać jakiekolwiek wnioski, powody do optymizmu mogą mieć też kibice Legii Warszawa i Zagłębia Lubin, które wygrały wszystkie swoje zimowe spotkania

LECH POZNAŃ

Bardzo efektownie wygląda liczba strzelonych bramek przez Lecha, bo z wyjątkiem sparingu z Dinamem Batumi, w każdym z trzech pozostałych meczów lider Ekstraklasy zdobywał po cztery gole. To o tyle zaskakujące, że Lech największe problemy miał właśnie… z atakiem. Mikael Ishak dotarł do Belek spóźniony z powodu choroby, a Artur Sobiech – przez powikłania związane z koronawirusem – został odesłany samolotem w drugą stronę. To wymusiło na Macieju Skorży szukanie innych rozwiązań w pierwszej linii. W ten sposób na pozycji fałszywej dziewiątki sprawdzany był Joao Amaral. Ofensywnie błysnął także Nika Kwekweskiri, który oprócz dwóch goli, zaliczył dwie asysty.

Dla Lecha to nie koniec zimowych sparingów. Ciekawie zapowiada się zwłaszcza sobotnia konfrontacja w Berlinie z Herthą. Dzień później lechici zmierzą się z Miedzią Legnica, liderem I ligi.

Transfery:

Przyszli: Kristoffer Velde (pomocnik; FK Haugesund).

Odeszli: Filip Borowski (obrońca; Zagłębie Sosnowiec), Aron Johannsson (napastnik; Valur Rejkiawik), Jakub Karbownik (pomocnik; GKS Katowice), Antoni Kozubal (pomocnik; Górnik Polkowice), Thomas Rogne (obrońca; Apollon Smyrnis).

Sparingi:

Lech Poznań – Banik Ostrawa 4:2 (Dani Ramirez, Adriel Ba Loua, Filip Marchwiński, Nika Kwekweskiri).

Lech Poznań – FK Skupi 4:1 (Nika Kwekweskiri, Antonio Milić, Filip Marchwiński, Maksym Czekała).

Lech Poznań – Dinamo Batumi 1:2 (Dani Ramirez).

Lech Poznań – Mura Murska Sobota 4:1 (Joao Amaral 2, Jakub Kamiński, Filip Marchwiński).

POGOŃ SZCZECIN

Trener Kosta Runjaić, nieskutecznie kuszony zimą przez grecką federację pracą z tamtejszą reprezentacją, miał okazję sprawdzić swoich piłkarzy na tle naprawdę silnych rywali. Rapid Wiedeń to uczestnik tegorocznej fazy grupowej Ligi Europy, Zoria Ługańsk grała w Lidze Konferencji, a FC Zurich to aktualny lider szwajcarskiej Super League. Wyniki napawają dużym optymizmem, podobnie jak gra pozyskanego w tym okienku Wahana Biczachczjana. Ormianin, dla którego Pogoń pobiła swój transferowy rekord przyszedł do klubu, by zastąpić sprzedanego do Brighton Kacpra Kozłowskiego i póki co udowadnia swoją wartość. Strzelił dwa gole po ładnych uderzeniach lewą nogą.

Niemiecki trener – wzorem poprzednich lat – wystawiał dwie różne jedenastki w dwóch połowach każdego ze sparingowych spotkań.

Transfery:

Przyszli: Wahan Biczachczjan (pomocnik; MSK Żylina), Kacper Kostorz (napastnik; Legia Warszawa)

Odeszli: Kacper Kozłowski (pomocnik; Brighton&Hove Albion).

Sparingi:

Pogoń Szczecin – FC Zurich 1:1 (Wahan Biczachczjan).

Pogoń Szczecin – Zoria Ługańsk 3:1 (Wahan Biczachczjan, Jean Carlos Silva, Mariusz Fornalczyk).

Pogoń Szczecin – SK Rapid Wiedeń 2:1 (Mateusz Łęgowski, Piotr Parzyszek).

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Najważniejsze informacje z obozu Rakowa, to jego transfery. Bogdan Racovitan (jeszcze nie podpisał kontraktu, ale jak informują Meczyki.pl, dzielą go od tego tylko testy medyczne) i Deian Soerescu to uznane postacie ligi rumuńskiej, a Szymon Czyż, który jesienią grał w Warcie Poznań, ale wcześniej nawet zadebiutował w Lidze Mistrzów w barwach Lazio, wyglądał bardzo dobrze w sparingach. Wiele wskazuje na to, że Raków będzie liczył się w walce o mistrzostwo.

Transfery:

Przyszli: Szymon Czyż (pomocnik; Warta Poznań), Bogdan Racovitan (obrońca; FC Botosani), Deian Soerescu (pomocnik; Dinamo Bukareszt).

Odeszli: Alexandre Guedes (napastnik; szuka klubu), Daniel Szelągowski (pomocnik; Warta Poznań), Maciej Wilusz (obrońca; szuka klubu).

Sparingi:

Raków Częstochowa – Rapid Bukareszt 1:2 (Jakub Arak).

Raków Częstochowa – Navbahor Namangan 3:0 (Mateusz Wdowiak, Tomas Petrasek, Sebastian Musiolik).

Raków Częstochowa – Dinamo Batumi 3:3 (Vladislavs Gutkovskis, Ben Lederman, Igor Sapała).

RADOMIAK RADOM

Obóz w Turcji poważnym urazem barku okupił Filipe Nascimento. Piłkarz leczy się w Portugalii, a Dariusz Banasik bierze pod uwagę to, że jego powrót na boisko może potrwać. Wyniki sparingów Radomiaka nie powinny natomiast zmuszać do wyciągania pochopnych wniosków ze względu na ogromną rotację w składzie. W sobotę radomianie zagrają w Warszawie mecz kontrolny z Legią.

Transfery:

Przyszli: Dawid Olejarka (pomocnik; Stal Rzeszów).

Odeszli: Mateusz Grudziński (obrońca; Legia Warszawa), Michał Kaput (pomocnik; Piast Gliwice), Miłosz Kozak (pomocnik; Spartak Trnava).

Sparingi:

Radomiak Radom – FK Backa Topola 2:1 (Maurides, Karol Angielski).

Radomiak Radom – MTK Budapeszt 2:3 (Mateusz Radecki 2).

Radomiak Radom – FC Hradec Kralove 1:2 (Karol Angielski).

Radomiak Radom – Metalist Charków 1:1 (Maurides).

LECHIA GDAŃSK

Zimowe wzmocnienia Lechii wyglądają bardzo przeciętnie. Właściwie trudno mówić o wzmocnieniach, raczej o uzupełnieniu kadry. To sprawia, że trudno upatrywać w Lechii żelaznego kandydata do walki o europejskie puchary. Sam trener Tomasz Kaczmarek mówi tak: – Uważam, że aby być w stanie bić się o najwyższe cele, potrzebujemy konkurencji, zabezpieczenia przed kontuzjami i kartkami oraz dodatkowego zastrzyku jakości.

A tego w kadrze Lechii na pewno nie ma. Ciekawostką jest przedłużenie kontraktu z Mario Malocą, który jeszcze rok temu był na wylocie z trójmiejskiego klubu.

Transfery:

Przyszli: Michał Buchalik (bramkarz; Wisła Kraków), Tomasz Neugebauer (pomocnik; Ruch Chorzów), David Stec (obrońca; TSV Hartberg).

Odeszli: Zlatan Alomerović (bramkarz; Jagiellonia Białystok), Bartosz Kopacz (obrońca; Zagłębie Lubin), Mykoła Musolitin (obrońca; szuka klubu), Witan Sulaeman (pomocnik; FK Senica), Miłosz Szczepański (pomocnik; Warta Poznań), Łukasz Zjawiński (napastnik; Sandecja Nowy Sącz).

Sparingi:

Lechia Gdańsk – FC Botoșani 3:2 (Ilkay Durmus, Bassekou Diabate, Kacper Sezonienko).

Lechia Gdańsk – Czornomoreć Odessa 0:2.

Lechia Gdańsk – Achmat Grozny 2:1 (Flavio Paixao, Marco Terrazzino).

WISŁA PŁOCK

Podopieczni Macieja Bartoszka, którzy zimę niespodziewanie spędzili na wysokim szóstym miejscu w Ekstraklasie, zremisowali trzy zimowe sparingi w Turcji. Nie było wielkich ruchów kadrowych. Jedynym wzmocnieniem jest pozyskanie z Pordenone Calcio Adama Chrzanowskiego.

Transfery:

Przyszli: Adam Chrzanowski (obrońca; Pordenone Calcio).

Odeszli: Dawid Kocyła (napastnik; Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Dawid Krzyżański (pomocnik; Wigry Suwałki), Kacper Rogoziński (napastnik; Garbarnia Kraków), Luka Šušnjara (pomocnik; FC Koper).

Sparingi:

Wisła Płock – Nefczi Baku 1:1 (Dusan Lagator).

Wisła Płock – Rubin Kazań 0:0.

Wisła Płock – FK Radnicki Kragujevac 2:2 (Bartosz Zynek, Damian Rasak).

GÓRNIK ZABRZE

Dość nieoczekiwanie wokół Górnika zrobiło się małe zamieszanie. Dezercja Paulo Sousy sprawiła, że PZPN szuka nowego trenera dla kadry, a akcje Jana Urbana stoją bardzo wysoko. Szkoleniowiec na razie ucina temat, ale trudno, by miał w tej chwili zdradzać jakiejś konkrety. W meczu z Ołeksandriją po golu zdobyli Lukas Podolski i Jesus Jimenez. Istnieje szansa, że ten duet zostanie wkrótce rozbity, bo po Hiszpana ustawia się kolejka chętnych. Otrzymał też ofertę przedłużenia kontraktu od Górnika, podobno bardzo lukratywną, ale nie wygląda na osobę palącą się do złożenia podpisu.

Ruchów kadrowych nie było póki co niemal wcale, choć takich oczekiwałby Urban. Jako priorytety określił pozyskanie klasowego obrońcy i klasyznej dziewiątki.

Transfery:

Przyszli: Jan Ciućka (napastnik; Rekord Bielsko-Biała).

Odeszli: Krzysztof Kiklaisz (napastnik; LKS Goczałkowice-Zdrój).

Sparingi:

Górnik Zabrze – Lewski Sofia 1:1 (Piotr Krawczyk).

Górnik Zabrze – Bałtika Kaliningrad 2:1 (Dariusz Stalmach, Jesus Jimenez).

Górnik Zabrze – FK Ołeksandrija 2:2 (Lukas Podolski 34, Jesus Jimenez).

STAL MIELEC

Mielczanie postawili zimą na sparingi z bułgarskimi rywalami i żadnego z nich nie przegrali. Zaimponowali w meczu ze Sławią Sofia, piątym zespołem tamtejszej ekstraklasy. Dużym zimowym ubytkiem jest strata Fabiana Piaseckiego, który wrócił do Śląska Wrocław, natomiast optymizm budzi postawa w sparingach Kokiego Hinokio, strzelca dwóch bramek.

Transfery:

Przyszli: Arkadiusz Kasperkiewicz (obrońca; Arka Gdynia), Jakub Wawszczyk (obrońca; Sandecja Nowy Sącz).

Odeszli: Michał Gliwa (bramkarz; Zagłębie Sosnowiec), Maciej Jankowski (pomocnik; Wieczysta Kraków), Aleksandyr Kolew (napastnik; CSKA 1948 Sofia), Fabian Piasecki (napastnik; Śląsk Wrocław).

Sparingi:

Stal Mielec – Sławia Sofia 3:0 (Grzegorz Tomasiewicz, Mateusz Mak, Koki Hinokio).

Stal Mielec – CSKA Sofia 1:1 (Koki Hinokio).

Stal Mielec – CSKA 1948 Sofia 0:0.

CRACOVIA

Po półtorarocznej przerwie spowodowanej zawieszeniem do gry wrócił David Jablonsky, który nawet uczcił swój powrót golem z Rabotnickim Skopje. Poza tym Pasy były bardzo bierne na rynku transferowym. W sparingach Cracovia imponowała skutecznością, bo jednak większość ze stworzonych sytuacji zamieniała na bramki, jednak pozyskanie napastnika wciąż wydaje się priorytetem. Mówił o tym jeszcze w grudniu Jacek Zieliński, jednak póki co nie został wysłuchany. Ale trener Cracovii próbuje też dodać kibicom otuchy. – Zaprezentowaliśmy fajne fragmenty gry, ale straciliśmy również dwie bramki i nad tym musimy popracować, bo defensywa musi być naszą największą siłą. Widać, że zespół się rozwija. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i nie jest to opinia z kapelusza, tylko sami zawodnicy mówią, że czują się mocni. Zresztą widać to w każdym meczu – mówi szkoleniowiec w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Transfery:

Przyszli: David Jablonsky (obrońca; powrót po dyskwalifikacji).

Odeszli: nikt.

Sparingi:

Cracovia – SK Rapid Wiedeń 1:2 (Pelle van Amersfoort).

Cracovia – Dynamo Ceske Budejovice 4:2 (Pelle van Amersfoort 2, Mathias Hebo Rasmussen, Kamil Pestka).

Cracovia – Rabotnicki Skopje 1:0 (David Jablonsky).

ŚLĄSK WROCŁAW

Jacek Magiera może zapisać jeden wielki plus przy ocenie przerwy zimowej – głównie dzięki jego staraniom i jego osobie, do Śląska trafił Dennis Jastrzembski, piłkarz grający (podkreślmy to słowo – grający) jesienią w Hercie Berlin. Do tego będzie miał także do dyspozycji Fabiana Piaseckiego, który ma za sobą bardzo udane miesiące w Stali Mielec oraz Daniela Gretarssona, reprezentanta Islandii, który właśnie podpisał kontrakt.

Obóz w Turcji upłynął bez Erika Exposito, którego uziemił koronawirus. Sparingi, nawet mimo porażki z Vojvodiną Nowy Sad na koniec, były udane. Wrocławianie ograli w dobrym stylu austracki TSV Hartberg (2:1), silny azerski Karabach Agdam (3:2), a wygrać nie udało im się tylko z teoretycznie najsłabszym Floridsdorferem z drugiej ligi austriackiej (0:0), ale grali tam bardzo młodym, rezerwowym składem.

Transfery:

Przyszli: Daniel Gretarsson (obrońca; Blackpool FC), Dennis Jastrzembski (napastnik; Hertha Berlin), Fabian Piasecki (napastnik; Stal Mielec).

Odeszli: Szymon Krocz (pomocnik; Górnik Polkowice), Rafał Makowski (pomocnik; Kisvarda FC).

Sparingi:

Śląsk Wrocław – TSV Hartberg 2:1 (Marcel Zylla 29, Robert Pich).

Śląsk Wrocław – Karabach Agdam 3:2 (Petr Schwarz, Robert Pich, Marcel Zylla).

Śląsk Wrocław – Floridsdorfer AC 0:0.

Śląsk Wrocław – FK Vojvodina Nowy Sad 0:2.

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

Wydawałoby się, że po bardzo słabej jesieni, w gabinetach linia telefoniczna powinna być rozgrzana do czerwoności. Tymczasem transferów jak nie było, tak nie ma – z wyjątkiem pozyskania Zlatana Alomerovicia do bramki. Być może sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby w roli dyrektora sportowego udało się zatrudnić Artura Płatka. 51-latek Jadze jednak odmówił, przez co władze klubu zmuszone zostały do rozglądania się za innym kandydatem.

Na domiar złego podczas obozu bardzo poważnej kontuzji doznał Israel Puerto, a ponieważ inny stoper, czyli Ivan Runje, ze swoim urazem zmaga się już wiele miesięcy, w tej chwili Piotr Nowak do dyspozycji, biorąc pod uwagę środek defensywy, ma w zasadzie tylko Michała Pazdana oraz grupę młodych, kompletnie niedoświadczonych zawodników. To wygląda zatem tak, jakby Jaga ten sezon już po prostu odpuściła.

Transfery:

Przyszli: Zlatan Alomerović (bramkarz; Lechia Gdańsk).

Odeszli: Bartosz Kwiecień (obrońca; Resovia), Eryk Matus (pomocnik; Wigry Suwałki), Dani Quintana (pomocnik; szuka klubu), Godfrey Stephen (obrońca; Dinamo Tbilisi), Krzysztof Toporkiewicz (napastnik; Stomil Olsztyn).

Sparingi:

Jagiellonia Białystok – Sumqayit FK 0:0.

Jagiellonia Białystok – BFC Siofok 3:0 (Andrzej Trubeha, Taras Romanczuk, Maciej Twarowski).

Jagiellonia Białystok – FK Mladost Podgorica 1:1 (Bogdan Milosević).

Jagiellonia Białystok – Vejle BK (Andrzej Trubeha).

PIAST GLIWICE

Piast zawodził w rundzie jesiennej, ale w przeciwieństwie do Jagiellonii był aktywny na rynku transferowym. Strata Patryka Sokołowskiego będzie oczywiście odczuwalna, ale gliwiczanie pozyskali estońskiego napastnika Rauno Sappinena, pomocników: Macedończyka Tihomira Kostadinova i Michała Kaputa oraz obrońcę Constantina Reinera. Sappinen i Reiner nawet wpisali się już na listę strzelców podczas sparingów.

Transfery:

Przyszli: Michał Kaput (pomocnik; Radomiak Radom), Tihomir Kostadinov (pomocnik; MFK Ruzomberok), Constantin Reiner (obrońca; SV Ried), Rauno Sappinen (napastnik; Flora Tallin).

Odeszli: Patryk Sokołowski (pomocnik; Legia Warszawa), Tiago Alves (pomocnik; Montedio Yamagata).

Sparingi:

Piast Gliwice – LKS Goczałkowice Zdrój 5:1 (Rauno Sappinen 2, Alexandros Katranis, Arkadiusz Pyrka, Gabriel Kirejczyk).

Piast Gliwice – Skendija Tetovo 1:4 (Constantin Reiner).

Piast Gliwice – Radnicki Nisz 1:1 (Jakub Czerwiński).

Piast Gliwice – Arda Kyrdżali 3:0 (Damian Kądzior 2, Michael Ameyaw).

WISŁA KRAKÓW

To już mała tradycja Ekstraklasy, że Wisła Kraków przy okazji kolejnych okienek mocno zmienia swoją kadrę. Przed rokiem transfery złożyły się na obraz rozpaczy, ale obecne wyglądają obiecująco. Nie wiadomo jednak, na ile wypełnią lukę po dwóch najlepszych zawodnikach rundy jesiennej. Ponad cztery miliony euro, jakie łącznie Wisła skasowała za Aschrafa El Mahdiouiego oraz Yawa Yeboaha sprawią, że problemy finansowe Białej Gwiazdy staną się przeszłością, natomiast sportowym celem kolejny raz będzie uniknięcie spadku.

Dużym problemem jest też skuteczność. W czasie sparingów zawodziła, a z dwóch rzutów karnych, jakie mieli piłkarze Wisły, nie udało się wykorzystać żadnego. Do tego żaden z napastników nie strzelił choćby jednego gola w czasie zimowych meczów. – Martwi mnie brak bramek. Kliment miał okazje, ale najpierw nie zdołał pokonać bramkarza, a później zmarnował rzut karny. Widać było jednak pracę z przodu, po których przyszła też szansa Dora Hugiego czy Momo Cisse, ale takie sytuacje musimy zamykać i wykorzystywać – mówił Adrian Gula po ostatnim spotkaniu z Karabachem.

Transfery:

Przyszli: Momo Cisse (pomocnik; VfB Stuttgart), Joseph Colley (obrońca; IK Sirius), Enis Fazlagić (pomocnik; MSK Żylina), Luis Fernandez (napastnik; Khor Fakkan Club), Zdenek Ondrasek (napastnik; Tromsoe IL), Sebastian Ring (obrońca; Kalmar FF).

Odeszli: Michał Buchalik (bramkarz; Lechia Gdańsk), Aschraf El Mahdioui (pomocnik; Al-Taawoun FC), Adi Mehremić (obrońca; Maccabi Petach Tikwa), Krystian Wachowiak (obrońca; GKS Tychy), Yaw Yeboah (pomocnik; Columbus Crew).

Sparingi:

Wisła Kraków – Tatran Liptovsky Mikulas 3:0 (Dor Hugi, Nikola Kuveljić, Michal Škvarka).

Wisła Kraków – Łudogorec Razgrad 1:1 (Dawid Szot).

Wisła Kraków – FC Banik Ostrawa 1:3 (Patryk Plewka).

Wisła Kraków – Karabach Agdam 0:0.

ZAGŁĘBIE LUBIN

To była całkiem niezła zima w wykonaniu Zagłębia. Wszystkie sparingi zostały wygrane, a klub przeprowadził kilka jakościowych transferów. Niepewna jest jednak przyszłość Łukasza Poręby, na którego wyraźną chrapkę ma RC Lens. Piotr Stokowiec wykorzystał obóz maksymalnie, grając nawet dwa mecze jednego dnia. Wszystko jednak zweryfikuje boisko już 4 lutego, gdy w lidze Miedziowi zmierzą się z Legią Warszawa.

Transfery:

Przyszli: Jasmin Burić (bramkarz; brak klubu), Martin Doleżal (napastnik; FK Jablonec), Bartosz Kopacz (obrońca; Lechia Gdańsk), Aleks Ławniczak (obrońca; Warta Poznań), Aleksandar Scekić (pomocnik; FK Partizan Belgrad).

Odeszli: Aleksandar Pantić (obrońca; szuka klubu), Lorenco Simić (obrońca; US Lecce).

Sparingi:

Zagłębie Lubin – FC Voluntari 1:0 (Patryk Szysz).

Zagłębie Lubin – Gabala FK 2:1 (Kacper Chodyna 2).

Zagłębie Lubin – FK Ołeksandrija 2:1 (Karol Podliński, Tomasz Pieńko).

Zagłębie Lubin – Polissia Żytomierz 1:0 (Tomas Zajic).

Zagłębie Lubin – Metalac Gornji Milanovac 3:1 (Karol Podliński, Erik Daniel, Martin Doleżal).

GÓRNIK ŁĘCZNA

Rewelacja końcówki rundy jesiennej stawia na stabilizację i do wiosny przystąpi właściwie z taką samą kadrą, jaką wygrywała na przełomie listopada i grudnia. My zachęcamy do przeczytania naszego wywiadu z Michałem Mackiem, asystentem Kamila Kieresia, który zdradza, że wiosną ze strony Górnika można spodziewać się oryginalnych rozwiązań przy stałych fragmentach gry.

Transfery:

Przyszli: nikt.

Odeszli: Maciej Orłowski (obrońca; Radunia Stężyca), Tomasz Tymosiak (pomocnik; Stomil Olsztyn), Paweł Wojciechowski (napastnik; Resovia).

Sparingi:

Górnik Łęczna – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 4:0 (Serhij Krykun 2, Michał Goliński, Marcel Wędrychowski).

Górnik Łęczna – Zira FK 2:2 (Bartosz Śpiączka, Michał Mak).

Górnik Łęczna – Nefczi Baku 0:1.

Górnik Łęczna – FC Prishtina (Michał Mak 2).

WARTA POZNAŃ

Warta zimą wygrała tylko jeden mecz – przeciwko Arce Gdynia. W pozostałych przegrywała. Transfery do klubu również nie wyglądają na mocno jakościowe, więc jedynym celem zespołu – bardzo trudnym do realizacji – będzie walka o uniknięcie spadku.

Transfery:

Przyszli: Niilo Maeenpaeae (pomocnik; IFK Mariehamn), Wiktor Pleśnierowicz (obrońca; powrót po kontuzji), Miłosz Szczepański (pomocnik; Lechia Gdańsk), Daniel Szelągowski (pomocnik; Raków Częstochowa).

Odeszli: Bartłomiej Burman (pomocnik; Skra Częstochowa), Milan Corryn (pomocnik; kontuzja), Szymon Czyż (pomocnik; Raków Częstochowa), Aleks Ławniczak (obrońca; Zagłębie Lubin).

Sparingi:

Warta Poznań – Śląsk Wrocław 0:1.

Warta Poznań – Arka Gdynia 1:0 (Adam Zrelak).

Warta Poznań – FC Slovan Liberec 2:4 (Robert Ivanov, Jakub Sangowski).

Warta Poznań – Skendija Tetovo 1:3 (Mateusz Kuzimski).

Warta Poznań – Metalist Charków 0:0.

LEGIA WARSZAWA

Legia jako jedyna postawiła na zgrupowanie w innym kraju niż w Turcji. W Dubaju mistrzowie Polski wygrali wszystkie mecze, w tym z silnym rosyjskim FK Krasnodar. Głośniej jednak było o wszystkim, co zimą działo się w gabinetach. Pracę stracił dotychczasowy dyrektor sportowy Radosław Kucharski (zastąpił go Jacek Zieliński), a według najnowszych informacji być może prezesem klubu przestanie być Dariusz Mioduski. Wcześniej Mioduski zapowiedział, że wycofuje się z zarządzania pionem sportowym i pełnię władzy oddaje właśnie w ręce Zielińskiego.

Jak czytamy w serwisie legionisci.com, podczas obozu sztab nie mógł w pełni korzystać z czwórki kontuzjowanych – to Joel Abu Hanna, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka i Yuri Ribeiro. Ten ostatni po operacji wycięcia wyrostka nie przyleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i będzie musiał poczekać na wznowienie treningów jeszcze kilka tygodni. Z kolei po złamaniu barku bardzo mocno trenował “Jędza”. Jest szansa, że doświadczony stoper będzie do dyspozycji trenerów już pod koniec lutego, choć pierwotnie zakładano początek kwietnia.

Jak na razie jedynym zimowym transferem do klubu jest pozyskanie Patryka Sokołowskiego z Piasta Gliwice, choć blisko powrotu na Łazienkowską wydaje się być Paweł Wszołek.

Transfery:

Przyszli: Patryk Sokołowski (Piast Gliwice).

Odeszli: Andre Martins (pomocnik; Hapoel Beer Szewa), Kacper Kostorz (napastnik; Pogoń Szczecin), Rui Gomes (napastnik; Sporting Clube da Covilha).

Sparingi:

Legia Warszawa – Botew Płowdiw 2:0 (Josué, Igor Strzałek).

Legia Warszawa – FK Krasnodar 2:1 (Josue 54, Mateusz Wieteska).

Legia Warszawa – Riga FC 2:0 (Maciej Rosołek, Szymon Włodarczyk).

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

Niecieczanie wygrali trzy z czterech sparingów. Do tego byli aktywni na rynku, bo zespół wzmocniło aż pięciu zawodników. Zmiana nastąpiła też na ławce – zespół przygotowywał się w Turcji pod okiem Radoslava Latala (mimo iż przez moment trenerem Bruk-Betu był Michał Probierz. Zanim poprosił o rozwiązanie kontraktu, nie poprowadził nawet jednego treningu).

Transfery:

Przyszli: Maciej Ambrosiewicz (pomocnik; Zagłębie Sosnowiec), Matej Hybs (obrońca; Viktoria Pilzno), Dawid Kocyła (napastnik; Wisła Płock), Zvonimir Kozulj (pomocnik; Eyupspor Kulubu), Pawieł Pawluczenko (bramkarz; Ruch Brześć).

Odeszli: Adam Hlousek (obrońca; szuka klubu), Marcel Vasil (pomocnik; FC Koszyce), Martin Zeman (pomocnik; szuka klubu).

Sparingi:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stal Rzeszów 4:0 (Muris Mesanović 2, Artem Putiwcew, Wiktor Biedrzycki).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – MTK Budapeszt 4:1 (Kacper Śpiewak, Bartłomiej Kukułowicz, Samuel Stefanik, Michał Orzechowski).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Kolubara Lazarevac 2:0 (Marcin Grabowski, Wiktor Biedrzycki).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Radnik Subotica 1:1.