Manchester City dotychczas nie był aktywny na rynku transferowym. Sytuacja może zmienić się już wkrótce. Foot Mercato twierdzi bowiem, że Pep Guardiola rozmawiał z Antoine’em Griezmannem w celu sprowadzenia go do swojego zespołu.

Barcelona szuka funduszy na podpisanie kontraktu z Leo Messim

W powrocie Argentyńczyka pomóc ma sprzedaż ma sprzedaż Antoine’a Griezmanna

Z Francuzem osobiście kontaktował się Pep Guardiola

Barcelona ma inne priorytety

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, która znacznie skomplikowała działalność Barcelony na rynku transferowym. Blaugrana musi znacznie obniżyć budżet na pensje. Ma on wynosić od 200 do 250 milionów euro. Zadanie to nie będzie jednak proste. Wiele zawodników katalońskiego klubu ma bowiem podpisane wieloletnie dobrze opłacane kontrakty, z których nie zamierza rezygnować.

Jeżeli prezydent ekipy z siedzibą na Camp Nou nie znajdzie rozwiązania tej sytuacji, barw Barcelony nie będą mogli reprezentować pozyskani Sergio Aguero, czy Memphis Depay. Holender jest zdeterminowany by grać w Blaugranie, dlatego rzekomo zdecydował się na obniżkę swojego wynagrodzenia o 30% względem tego, co obiecał mu nowy pracodawca.

W znalezieniu środków finansowych na ponowne podpisanie kontraktu z Leo Messim pomóc może sprzedaż Antoine’a Griezmanna. Francuz w minionym sezonie klubowym rozegrał 51 spotkań. Strzelił w nich 20 goli i zaliczył 13 asyst. Jego umiejętności chwalił ostatnio trener Ronald Koeman. Holender przyznał jednak też, że priorytetem jest przede wszystkim pozostanie Messiego, a on sam nie wie kto zostanie na Camp Nou.

Griezmann alternatywą dla Manchesteru City

Manchester City chce sprowadzić na Etihad Stadium Harry’ego Kane’a i nie jest to tajemnica. Obywatele złożyli nawet ofertę transferową za 27-latka. Tottenham odrzucił kwotę 100 milionów euro, gdyż nie zamierza pozbyć się swojego lidera. Na celowniku zespołu Pepa Guardioli jest także Jack Grealish, ale jego pozyskanie również będzie kosztowne. Dlatego szkoleniowiec Manchesteru City skontaktował się z Antoine’em Griezmannem, by porozmawiać o jego przenosinach na Wyspy Brytyjskie. Obaj panowie mają dobre relacje, a ich współpraca byłaby ciekawa.

