Jeden z angielskich klubów “uwolni” Barcelonę od obrońcy?

Barcelona musi zaciskać pasa, a jednym z głównych orzechów do zgryzienia dla Joana Laporty jest znalezienie nowego pracodawcy dla Samuela Umtitiego. Inkasujący niebotycznie wysoką pensję Francuz nie pali się do odejścia, ale pozyskać go spróbują Arsenal oraz Manchester United.

Barcelona musi sprzedać niepotrzebnych piłkarzy, a na szczycie listy znajduje się Samuel Umtiti

Francuz ma regularne problemy ze zdrowiem, a zarabia około trzynastu milionów euro za sezon

Mistrz świata wie, że nigdzie nie dostanie podobnych pieniędzy, toteż nie pali się do odejścia. O jego względy zabiegają jednakże Arsenal oraz Manchester United

Umtiti trafi do Premier League?

Barcelona znajduje się w tarapatach finansowych i desperacko poszukuje chętnych na znaczną liczbę swoich zawodników. Na szczycie listy z nagłówkiem “na sprzedaż” znajduje się Samuel Umtiti. Francuz od 2018 roku ma regularne problemy z kolanem, przez co z murowanego członka wyjściowej jedenastki stał się jedynie obciążeniem budżetu. Obciążeniem, dodajmy, znacznym, bo według dziennikarzy katalońskiego Sportu, stoper inkasuje trzynaście milionów euro netto rocznie. Joan Laporta poszukuje najlepszego rozwiązania. W ostatnim tygodniu pojawiła się nawet plotka, jakoby klub proponował Umtitiemu oraz Miralemowi Pjaniciowi rozwiązanie kontraktów, by ci mogli poszukać nowego pracodawcy jako wolni agenci. Zawodnicy nie zamierzali jednak na to przystać; są świadomi, że nigdzie indziej nie zarobią tak wielkich pieniędzy, jakie zaproponował im Josep Bartomeu. Dla Blaugrany pojawiło się jednak światełko w tunelu. Jak bowiem informuje Football365, Umtitim zainteresowały się dwa wielkie kluby Premier League – Arsenal i Manchester United.

Czerwone Diabły skupiają się na negocjacjach w sprawie transferu Raphaela Varane’a, ale o pozyskanie defensora Realu Madryt może być niezwykle ciężko, a ponadto kwota odstępnego oscylowałaby zapewne w okolicy 50-60 milionów euro. Sprowadzenie Umtitiego byłoby znacznie tańsze. Portal Transfermarkt wycenia go na zaledwie osiem milionów euro, a Barcelona jest zdesperowana, by usunąć go z listy płac. W odwodzie pozostają także Kanonierzy, którzy są w trakcie reorganizowania zespołu przed nowym sezonem, a mistrz świata z 2018 roku byłby powiewem świeżości w szatni.

Umtiti dołączył do Barcelony w 2016 roku. W ciągu pięciu lat sięgnął z klubem po dwa mistrzostwa i trzy Puchary Hiszpanii. Łącznie rozegrał 132 spotkania dla katalońskiego zespołu, zanotował w nich dwa gole i jedną asystę.