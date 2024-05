Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik zaproponowany Bologni

Arkadiusz Milik w bieżących rozgrywkach pojawiał się na boisku rzadziej, niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. Głównym czynnikiem był fakt, że Juventus nie uczestniczył w europejskich pucharach. Podstawowym napastnikiem Starej Damy jest Dusan Vlahović, który na nieszczęście reprezentanta Polski regularnie pojawiał się na placu gry. O przyszłości 30-latka w Turynie dyskusję trwają już od kilku miesięcy, lecz przełomowe informacje podała włoska La Gazzetta dello Sport.

Według nich dyrektor sportowy Juventusu poczynił konkretne kroki, aby pozbyć się Milika z klubu. Cristiano Giuntoli miał zaproponować zawodnika do innego uczestnika Ligi Mistrzów – Bologni. Włoska prasa sugeruje, że transfer reprezentanta Polski nie byłby związany z bezpośrednim przejściem Thiago Motty do Turynu, ale miałby pełnić rolę rekompensaty. Ponadto razem z włoskim trenerem Stara Dama stara się sprowadzić również bocznego obrońcę Rossoblu – Riccardo Calafioriego. Zatem oddanie Milika do ligowego rywala może tylko przybliżyć zarząd klubu do osiągnięcia transferowego celu.

Plan dyrektorów Juventusu komplikuje sam Milik, który nie chce opuszczać Turynu. Główną przeszkodą pozostaje pensja Polaka, który inkasuje za grę w koszulce Bianconeri aż 3,5 mln euro rocznie. Na tę chwilę nie wiadomo, jak sytuacja Milika potoczy się dalej, lecz pewne jest, że w Bologni miałby więcej szans na regularną grę w wyjściowym składzie.