Mile Svilar imponuje dyspozycją między słupkami Romy. To przykuło uwagę Chelsea oraz Manchesteru City - dowiedział się włoski serwis TUTTOmercatoWEB.com.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Mile Svilar

Mile Svilar rozchwytywany na rynku transferowym

Zarówno Chelsea, jak i Manchester City podczas najbliższego letniego okienka transferowego będą szukać nowego bramkarza. Robert Sanchez nie spełnia bowiem oczekiwań między słupkami zespołu The Blues, zaś Ederson po wielu latach może odejść z drużyny The Citizens na rzecz przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Jak się okazuje, obaj angielscy giganci celują w pozyskanie tego samego golkipera, a tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień włoskich mediów.

Jak poinformował portal “TUTTOmercatoWEB.com”, Chelsea oraz Manchester City staną do walki o zakontraktowanie bramkarza Romy, Mile Svilara. Włodarze obu klubów podobno skontaktowali się już z przedstawicielami jednokrotnego reprezentanta Serbii, aby wybadać, jak na przenosiny do Premier League zapatruje się sam zawodnik. 25-letni golkiper rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach drużyny Wilków, czym najwidoczniej przykuł uwagę potentatów z Wysp Brytyjskich.

Urodzony w Belgii bramkarz z powodzeniem stoi między słupkami zespołu Giallorossich od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Stadio Olimpico na podstawie wolnego transferu. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w portugalskiej Benfice Lizbona. Mile Svilar w bluzie rzymskiego klubu rozegrał łącznie 76 meczów, wpuścił 83 gole i zachował 25 czystych kont. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową 25-letniego Serba na 14 milionów euro.