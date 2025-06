Milan szykuje się do wzmocnienia środka pola przed nowym sezonem. Według Sashy Tavolieriego, klub złożył ofertę za Ardona Jashariego z Club Brugge. Wcześniej porozumiał się też z Granitem Xhaką.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan walczy o Jashariego i Xhakę

Milan stawia sobie za cel odbudowę środka pola po odejściu Tijjaniego Reijndersa, który przeniósł się do Manchesteru City. Reprezentant Holandii był jednym z liderów zespołu i jego strata zmusza klub do natychmiastowego działania. Massimiliano Allegri chce mieć do dyspozycji doświadczonych i kreatywnych pomocników.

Włoskie media donoszą, że Luka Modrić ma dołączyć do Milanu po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata w USA. Ale to nie koniec planów transferowych Rossonerich. Dyrektor sportowy Igli Tare od kilku dni pracuje nad sprowadzeniem Granita Xhaki. Klub uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu – trzyletnia umowa z pensją około 4 milionów euro rocznie. Problemem pozostaje porozumienie z Bayerem Leverkusen, który nie chce oddawać swojego zawodnika.

Równolegle AC Milan pracuje nad pozyskaniem Ardona Jashariego z Club Brugge. 22-letni Szwajcar zadebiutował w tym sezonie w Jupiler Pro League, zdobywając 2 bramki i notując 4 asysty. Milan złożył za niego ofertę w wysokości 27 milionów euro plus 3 miliony w bonusach, ale belgijski klub domaga się około 40 milionów.

Milan liczy, że uda się sfinalizować transfer za kwotę między 30 a 35 milionów euro. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to drugi drogi transfer między tymi klubami – po przeprowadzce Charlesa De Ketelaere w 2022 roku za 35 milionów euro.

