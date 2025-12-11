Milan celuje w głośny transfer! Celem były gwiazdor Interu

19:37, 11. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan szuka nowego napastnika. Jak się okazuje, Rossoneri mogą sięgnąć po byłego gwiazdora Interu Mediolan. Na ich celowniku znalazł się bowiem Mauro Icardi z Galatasaray - donosi Ekrem Konur.

Massimiliano Allegri
Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Mauro Icardi wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan jest największym zaskoczeniem obecnego sezonu Serie A. Przed rozpoczęciem kampanii nikt nie spodziewał się, że na tym etapie ligi Rossoneri będą zasiadali na fotelu lidera. Duży w tym sukces Massimiliano Allegriego, który szybko poukładał zespół. Szkoleniowcowi nie udało się tylko odblokować napastnika. Santiago Gimenez zawodzi, przez co mediolańczycy grają bez nominalnej dziewiątki.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu AC Milanu przekazuje Ekrem Konur. Otóż mediolańczycy rozważają przperowadzenie zaskakującego wzmocnienia na pozycji napastnika. Okazuje się, że Rossoneri mogą sięgnąć po gracza, który niegdyś błyszczał w Interze Mediolan i był jego kapitanem. W kręgu zainteresowań lidera Serie A znalazł się Mauro Icardi, który obecnie reprezentuje barwy Galatasaray.

AC Milan jednak nie jest jedynym zespołem zainteresowanym argentyńskim napastnikiem. Argentyński zawodnik znalazł się również na celowniku trzech zespołów z Ameryki Południowej. Rossoneri poważnie traktują możliwość sprowadzenia byłego zawodnika Interu Mediolan. Na San Siro potrzebują doświadczoną dziewiątkę, która nie będzie domagała się gry w podstawowym składzie. Takim właśnie graczem ma być 32-latek.

Mauro Icardi w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Galatasaray. ARgentyńczyk zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców.

