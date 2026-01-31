Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jose Maria Gimenez wzmocni AC Milan?

AC Milan w obecnym sezonie Serie A jest jednym z największych zaskoczeń. Przed rozpoczęciem kampanii ligowej nikt nie spodziewał się, że Massimiliano Allegri tak dobrze i szybko poukłada zespół. Mediolańczycy poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Włoch, ale władze klubu mają świadomość, że skład nie jest jeszcze w pełni gotowy. Rossoneri rozglądają się za wzmocnieniami na wielu pozycjach.

W niedalekiej przyszłości AC Milan liczy, że pozyska nowego defensora, który będzie szefem tej linii. Pod obserwacją Rossonerich znajduje się wielu zawodników, ale wyłonił się właśnie główny kandydat do transferu. Ekrem Konur przekazuje, że Jose Maria Gimenez z Atletico Madryt stał się celem numer jeden zespołu z Mediolanu.

Zwolennikiem przyjścia reprezentanta Urugwaju jest sam Massimiliano Allegri. To właśnie AC Milan pod kierownictwem swojego trenera prowadzi rozmowy w sprawie transferu doświadczonego defensora. Rossoneri będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać Atletico Madryt do transferu. Warto zaznaczyć, że kontrakt 31-latka z obecnym pracodawcą wygasa 30 czerwca 2028 roku.

Jose Maria Gimenez w trwającej kampanii rozegrał 13 spotkań w barwach Atletico Madryt. Urugwajczyk ma na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji przeciwko Interowi Mediolan w Lidze Mistrzów.