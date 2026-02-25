Milan tym razem nie zdoła go zatrzymać? Wszystko zależy od ofert

19:09, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Corriere dello Sport

Rafael Leao latem znów będzie kandydatem do opuszczenia San Siro. Milan oczywiście chce go zatrzymać, ale nie wyklucza sprzedaży w przypadku atrakcyjnych ofert - informuje "Corriere dello Sport".

Piłkarze Milanu
fot. Mairo Cinquetti Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Leao znów przymierzany do sprzedaży

Rafael Leao gra dla Milanu od 2019 roku. Wówczas został sprowadzony na San Siro z Lille za kwotę 49,5 mln euro. Miał trudne początki, ale z czasem stał się wręcz gwiazdą zespołu. Jego problemem jest natomiast nieregularność – świetne występy przeplata kompletnie bezbarwnymi i trudno mu na dłuższą metę utrzymać wysoką formę. Gdyby tak było, z pewnością któryś z europejskich gigantów już by po niego sięgnął. Portugalczyk jest regularnie łączony z hitowym transferem do Premier League, choć niekiedy przymierzano go też do Bayernu Monachium, Paris Saint-Germain, Realu Madryt czy Barcelony.

Sam skrzydłowy dobrze czuje się w Mediolanie i nie naciska na transfer do innej ekipy. Milan również jest zadowolony z tej współpracy i pragnie zatrzymać go jak najdłużej, choć sprzedaż również wchodzi w grę. „Corriere dello Sport” ujawnia, że włoski klub może pożegnać Leao, o ile latem wpłynie za niego atrakcyjna oferta. Mowa tu o kwocie w okolicach 100 milionów euro.

W obecnym sezonie Leao uzbierał dziewięć bramek oraz dwie asysty w 21 występach. Gdy tylko jest zdrowy, Massimiliano Allegri ma dla niego miejsce w wyjściowej jedenastce. Nie brakuje jednak wątpliwości, czy za tak duże pieniądze Milan nie znalazłby kogoś lepszego, a przede wszystkim bardziej regularnego.