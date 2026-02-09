Milan szuka napastnika. Na celowniku gwiazdy Juventusu i Arsenalu

14:40, 9. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tuttosport

Milan poszukuje napastnika pod kątem letniego okienka. "Tuttosport" przedstawia trzy kandydatury. Są wśród nich gwiazdy Arsenalu i Juventusu.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan celuje w znane nazwiska. Musi kogoś sprowadzić

Milan zimą pracował nad transferem Jean-Philippe’a Matety, ale ostatecznie ten nie doszedł do skutku. Zawodnik pozostał w Crystal Palace, a na San Siro wylądował Niclas Fullkrug. W klubie dobrze wiedzą, że to rozwiązanie tylko na chwilę, dlatego już działają w temacie letniego wzmocnienia ataku. Poszukiwany jest bramkostrzelny napastnik, który będzie numerem jeden na swojej pozycji.

Niepewni przyszłości w drużynie są Santiago Gimenez, Christopher Nkunku oraz właśnie wypożyczony Fullkrug. Klub chce stworzyć jak najlepsze warunki do pracy dla Massimiliano Allegriego, dlatego tym razem celuje w naprawdę duże nazwiska. „Tuttosport” przedstawia kandydatury potencjalnych wzmocnień Milanu.

POLECAMY TAKŻE

Luciano Spalletti
Chiellini wprost o przyszłości Spallettiego w Juventusie
Michael Carrick
Man Utd i Arsenal powalczą o „nowego Rashforda”. Kosztuje 70 mln euro
Luciano Spalletti
Spalletti uderza w sędziów po meczu Juventusu. We Włoszech zawrzało

Na liście życzeń znajdują się trzej piłkarze. To Moise Kean, Dusan Vlahović oraz Gabriel Jesus. Allegri ceni każdego z nich i z chęcią sprowadziłby ich do swojej drużyny. Na przeszkodzie mogą stanąć w zasadzie tylko kwestie finansowe. Zawodnik Fiorentiny mocno odbudował się w nowym otoczeniu, ale trzeba na niego wyłożyć ponad 60 milionów euro – tyle wynosi klauzula wykupu.

Vlahović z kolei będzie latem dostępny w ramach transferu bezgotówkowego. Znacznie więcej trzeba będzie wyłożyć za to na jego wynagrodzenie – to właśnie pensja Serba sprawiła, że Juventus woli z niego zrezygnować. Milan obserwuje też sytuację Jesusa, który niedawno wrócił po urazie i zdążył błysnąć. Jego przyszłość w Arsenalu nie jest przesądzona. Wiele zależy od planów klubu, który może wymienić go na innego napastnika.