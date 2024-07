Milan szuka alternatyw. Transfer Fofany coraz mniej prawdopodobny

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Johnny Cardoso

Cardoso i Amrabat planem B dla Milanu

Od kilku tygodni AC Milan stara się pozyskać pomocnika z Monaco, Youssoufa Fofanę. Klub osiągnął już porozumienie z samym zawodnikiem, ale nie może sfinalizować negocjacji z zespołem z Ligue 1 w sprawie kwoty transferu. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ do walki o Fofanę dołączyły Atletico Madryt oraz Manchester United. W związku z tym, Rossoneri zmuszeni są do rozglądania się za innymi opcjami

Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, Milan zidentyfikował Johnny’ego Cardoso z Realu Betis jako interesującą alternatywę. Ten 22-letni Amerykanin posiada także paszport Unii Europejskiej, co jest korzystne pod względem rejestracyjnym. Cardoso może wnieść do drużyny świeżość i młodzieńczą energię, której Rossoneri potrzebują, aby zwiększyć swoje szanse w rywalizacji z Interem o najwyższe cele w lidze.

Kolejnym kandydatem do wzmocnienia pomocy Milanu jest Sofyan Amrabat. Zawodnik wrócił do Fiorentiny po wypożyczeniu w Manchesterze United, gdyż klub z Premier League nie zdecydował się na aktywowanie opcji wykupu. Amrabat jest dostępny za niższą cenę, co czyni go atrakcyjną opcją dla Milanu.

Dla Rossonerich kluczowe jest znalezienie pomocnika, który wprowadzi równowagę do zespołu pomiędzy defensywą i ofensywą. Obecny trener, Paulo Fonseca oczekuje wzmocnień, by zespół stał się konkurencyjny zarówno na poziomie Serie A, jak i europejskim.

