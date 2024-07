Barcelona obawia się zagrożenia ze strony PSG. Liczy na dobrą wolę gwiazdy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Nico Williams musi podjąć decyzję w sprawie transferu

FC Barcelona, mając już porozumienie z agentem Nico Williamsa, liczy na podpisanie pięcioletniego kontraktu z młodym talentem. Katalończycy widzą w nim idealne uzupełnienie swojego składu, zwłaszcza po jego znakomitych występach w La Liga i Euro 2024. Jednak transfer nie jest jeszcze przesądzony. W ostatnich dniach PSG dołączyło do wyścigu. Francuski gigant, po stracie Kyliana Mbappe na rzecz Realu Madryt, desperacko poszukuje nowego napastnika. Nico, dzięki swojej szybkości i dynamice, idealnie pasuje do profilu zawodnika, którego szukają paryżanie.

Jak donosi “Mundo Deportivo”, Barcelona nie lekceważy zainteresowania ze strony PSG i z niecierpliwością czeka na ostateczną decyzję Nico Williamsa w sprawie transferu. Blaugrana zdaje sobie sprawę z ekonomicznej siły Francuzów, którzy mogą zaoferować młodemu Hiszpanowi znacznie bardziej lukratywny kontrakt.

Nico Williams stoi teraz przed trudnym wyborem. Ma trzy opcje: dołączyć do Barcelony, przenieść się do PSG lub pozostać w Athletic Club na kolejny sezon. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Obecnie, zdaniem wielu mediów najbliżej mu do przenosin do Katalonii. Wydaje się jednak, że na tym etapie każda opcja jest realna i żadnej wykluczyć nie można. Fani z dużą dozą cierpliwości muszą czekać na końcowe rozstrzygnięcia.

Zobacz również: Juventus sprzedaje utalentowanego obrońcę do Premier League