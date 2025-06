AC Milan przygotowuje się odejście Mike'a Maignana, który jest łączony z londyńską Chelsea. W przypadku odejścia Francuza, Rossoneri mają już na oku kilku bramkarzy, którzy mogą go zastąpić.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Svillar i Carnesecchi kandydatami do zastąpienia Maignana

Mike Maignan od kilku miesięcy czeka na przełom w sprawie nowego kontraktu z Milanem. Jego obecna umowa wygasa 30 czerwca 2026 roku, a wynagrodzenie wynosi 2,8 miliona euro. Zainteresowanie Chelsea, która już podjęła pierwsze kontakty, sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Klub z Londynu obserwuje rozwój wydarzeń i analizuje możliwość złożenia konkretnej propozycji.

Według informacji, Milan jest gotów rozważyć propozycje przekraczające 25–30 milionów euro. Z tego powodu Rossoneri równocześnie analizują kandydatury potencjalnych następców i monitorują rynek. W przypadku odejścia Maignana, Milan rozważa kilku zawodników. Bart Verbruggen oraz Lucas Chevalier są obserwowani od dłuższego czasu, ale główni kandydaci to Marco Carnesecchi z Atalanty oraz Mile Svilar z Romy. Carnesecchi po znakomitym sezonie stał się jednym z czołowych bramkarzy Serie A, lecz jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a Atalanta wycenia go bardzo wysoko.

Mile Svilar natomiast ma umowę do 2027 roku, a negocjacje dotyczące jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Obaj bramkarze są realnymi opcjami dla Milanu, jeśli Chelsea zdecyduje się spełnić oczekiwania finansowe włoskiego klubu.

AC Milan czeka na ostateczną decyzję Maignana oraz ewentualne konkretne oferty z Anglii. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a przyszłość kapitana drużyny stoi pod dużym znakiem zapytania.