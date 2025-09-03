Milan rozważa transfer obrońcy. Piłkarz dostępny za darmo

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Takehiro Tomiyasu trafił na radar Milanu

AC Milan podczas letniego okna transferowego wykazał się dużą aktywnością, wydając na nowe nabytki około 160 milionów euro. Choć sesja transferowa w Serie A dobiegła końca, wciąż istnieje możliwość pozyskania zawodników, którym wygasły kontrakty. W tym gronie znajduje się Takehiro Tomiyasu, którego umowa z Arsenalem została rozwiązana za obopólną zgodą po zakończeniu minionego sezonu.

Decyzja o rozstaniu z Kanonierami była podyktowana kontuzją kolana, przez co w ciągu czterech lat Japończyk rozegrał zaledwie 84 mecze w barwach londyńskiego klubu. Dziennikarz Ekrem Konur podkreślił, że uraz stanowi główną przeszkodę w ewentualnym transferze do Milanu. Rossoneri chcą mieć pewność, że 26-latek będzie w pełni zdrowy, zanim zaoferują mu kontrakt.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy mediolański klub rezygnuje z zawodnika ze względu na problemy zdrowotne. W tym sezonie odrzucił możliwość podpisania kontraktu z napastnikiem Bayeru Leverkusen, gdyż nie byli zadowoleni z wyników jego rehabilitacji. Chodziło o Victora Boniface’a, który był bliski transferu na San Siro.

Tomiyasu nie jest obcy włoskiej piłce. W latach 2019–2021 występował w Bologni, zanim za blisko 19 milionów euro trafił do Arsenalu. Środkowy obrońca ma na koncie 42 mecze w reprezentacji Japonii. 26-latek w sumie w Serie A rozegrał 61 spotkań i trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.