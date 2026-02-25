Milan poluje na gwiazdy. Dwóch napastników na liście życzeń

Milan rozgląda się za nowym napastnikiem pod kątem przyszłego sezonu. Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie Niclasa Fullkruga. Na liście życzeń znajdują się dwie gwiazdy - informuje "Corriere dello Sport".

Dusan Vlahovic
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Milan wybiera między gwiazdami Serie A. Szuka napastnika

Milan nie celuje już w tym sezonie w mistrzostwo Włoch, za to za wszelką cenę chce wrócić do Ligi Mistrzów. Jest na dobrej drodze, by to osiągnąć – po 26 meczach zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, z przewagą aż ośmiu punktów nad piątym Juventusem. W klubie szykują się na ten moment, a media zapowiadają odważne i kosztowne ruchy transferowe.

Rossoneri na dłuższą metę chcą być konkurencyjni również dla Interu Mediolan, jeśli chodzi o walkę o tytuł. Aby tak się stało, muszą wzmocnić obecną kadrę jakościowymi nazwiskami. Jednym z celów na lato ma być transfer nowego napastnika. „Corriere dello Sport” informuje, że nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie wypożyczonego Niclasa Fullkruga. Choć ten spisuje się nieźle, klub musi dopiero rozważyć, czy warto wydawać na niego pięć milionów euro, jednocześnie zabierając miejsce na nowego piłkarza w ofensywie.

Klub chce ściągnąć zawodnika, który zapewni dwucyfrową liczbę goli, a do tego będzie liderem całej formacji. Na liście życzeń znajdują się Moise Kean oraz Dusan Vlahović. Ten drugi będzie latem dostępny w ramach wolnego transferu, choć oczywiście trzeba wydać duże pieniądze na jego kontrakt. Aby Milan mógł pozyskać któregokolwiek z nich, przede wszystkim musi zapewnić sobie awans do Ligi Mistrzów.