Milan podbierze Juventusowi napastnika? Miał być wielką gwiazdą

Juventus latem ściągnął Jonathana Davida, ale ten nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Milan dostrzega szansę, aby sprowadzić go do siebie - informuje "Tuttosport".

fot. LaPresse Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

David przymierzany do Milanu. Transfer już zimą?

Jonathan David dość długo nie mógł zdecydować się na nowy klub. Było wiadome, że opuści Lille, ale kierunek przeprowadzki stał pod znakiem zapytania. Snajper miał możliwość dołączenia do Premier League, ale ostatecznie postanowił zasilić Juventus. Przychodził z łatką potencjalnej gwiazdy i lidera całej ofensywy, natomiast jego dotychczasowy pobyt w Turynie jest uważany za poważne rozczarowanie. Zdobył tylko jedną bramkę w 14 meczach i szybko stracił miejsce w składzie.

Davidowi nie będzie łatwo, aby się odbudować – zwłaszcza, że Stara Dama już rozważa definitywne zrezygnowanie z jego usług. Mimo słabych miesięcy, ten wciąż cieszy się zainteresowaniem w Anglii, a na liście życzeń ma go chociażby Tottenham. „Tuttosport” twierdzi, że szansę na transfer widzi ponadto Milan, który uważa go za odpowiednie uzupełnienie ataku.

Do transferu mogłoby dojść już podczas zimowego okienka. Milan nie wiąże przyszłości z Santiago Gimenezem, który nieustannie rozczarowuje. Plan zakłada pożegnanie go zimą, a pieniądze z jego sprzedaży zostałyby przeznaczone na transfer Davida. Juventus powinien w tym układzie przystać na wypożyczenie z opcją wykupu, byleby tylko zaoszczędzić pieniądze, które musiałby przeznaczyć na jego wynagrodzenie.

David przez lata zachwycał skutecznością na francuskich boiskach. W barwach Lille uzbierał w sumie 109 bramek w 232 występach.