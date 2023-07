fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Chelsea i Milan dogadały się w sprawie transferu Christiana Pulisicia

W środę Amerykanin uda się do Włoch na testy medyczne

Jego kontrakt z włoskim gigantem ma obowiązywać do 2027 roku

Drugi transfer na linii Chelsea – Milan

Niedawno Milan sfinalizował zakup Rubena Loftusa-Cheeka, który w Mediolanie ma zastąpić Sandro Tonalego. Negocjacje z Chelsea zakończyły się pomyślnie, dlatego oba kluby były pozytywnie nastawione na przeprowadzenie kolejnej transakcji. Rossoneri niezwłocznie ruszyli po Christiana Pulisicia, który w Londynie nie miał zbyt dobrego okresu.

Włosi poszukiwali skrzydłowego, który dobrze radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden. Wybór padł właśnie na Amerykanina. Obie strony dogadały się w kwestii kwoty transferu, która wyniesie około 20 milionów euro. Chelsea ma szanse na dodatkowy zarobek z tytułu bonusów.

Lada moment powinno dojść do ogłoszenia kolejnego wzmocnienia ekipy Stefano Piolego. Matteo Moretto donosi, że Pulisic powinien wylądować we Włoszech w środę. Wówczas przejdzie testy medyczne, a w czwartek podpisze kontrakt. Wcześniej skrzydłowy uzgodnił jego warunki – będzie obowiązywał do połowy 2027 roku.

Actualización Milan.



El plan es que Christian Pulisic llegue el miércoles y firme el jueves. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 10, 2023

