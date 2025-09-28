Milan na zakupach w Premier League. Celem piłkarz Liverpoolu

10:55, 28. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Calciomercato

AC Milan nie zapomniał o piłkarzu Liverpoolu, którego chciał pozyskać latem. Joe Gomez wciąż jest w kręgu zainteresowań. Jak podaje Calciomercato w styczniu Rossoneri planują złożyć ofertę za obrońcę.

Max Allegri
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Joe Gomez na liście życzeń Milanu

AC Milan mimo porażki w 1. kolejce z Cremonese (1:2) dobrze rozpoczął rozgrywki ligowe w sezonie 2025/2026. Max Allegri po powrocie na ławkę trenerską Rossonerich odniósł pięć zwycięstw w sześciu meczach. Aktualnie drużyna z Mediolanu zajmuje 2. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 9 punktów. W międzyczasie zapewnili sobie także awans do 1/8 finału Pucharu Włoch, gdzie zmierzą się z Lazio.

Latem na San Siro doszło do sporych przetasowań w kadrze pierwszego zespołu. Najmocniej ucierpiała formacja defensywna, ponieważ z klubem pożegnali się m.in. Theo Hernandez i Malick Thiaw, czyli kluczowi piłkarze wyjściowej jedenastki.

W styczniu podczas zimowego okna transferowego Milan planuje sprowadzić kolejnego stopera. Z informacji serwisu Calciomercato wynika, że na liście życzeń jest Joe Gomez. Reprezentant Anglii od dawna jest w kręgu zainteresowań 19-krotnego mistrza Włoch. Pod koniec sierpnia mediolańczycy złożyli za niego ofertę, lecz finalnie Liverpool wstrzymał transfer. Powodem był fakt, że nie doszło do transakcji z udziałem Marca Guehi’ego. Przenosiny obrońcy Crystal Palace na Anfield Road były warunkiem transferu.

Wychodzi więc na to, że Milan nie zapomniał o 28-latku. Gomez, który ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2027 roku jest otwarty na zmianę klubu. W obecnym sezonie nie ma szans na regularną grę pod wodzą Arne Slota. Jak dotąd rozegrał tylko 2 mecze w Premier League, spędzając na boisku jedynie 29 minut. Łącznie uzbierał dla The Reds 244 spotkania.

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Liverpool chce piłkarze Evertonu! 65 milionów za defensora
Arne Slot
Liverpool chce obrońcę Juventusu. Przynajmniej 70 milionów
Massimiliano Allegri
Szlagier Serie A. Allegri ocenił siłę Napoli i zdradził plany Milanu