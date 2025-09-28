Milan na zakupach w Premier League. Celem piłkarz Liverpoolu

AC Milan nie zapomniał o piłkarzu Liverpoolu, którego chciał pozyskać latem. Joe Gomez wciąż jest w kręgu zainteresowań. Jak podaje Calciomercato w styczniu Rossoneri planują złożyć ofertę za obrońcę.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Joe Gomez na liście życzeń Milanu

AC Milan mimo porażki w 1. kolejce z Cremonese (1:2) dobrze rozpoczął rozgrywki ligowe w sezonie 2025/2026. Max Allegri po powrocie na ławkę trenerską Rossonerich odniósł pięć zwycięstw w sześciu meczach. Aktualnie drużyna z Mediolanu zajmuje 2. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 9 punktów. W międzyczasie zapewnili sobie także awans do 1/8 finału Pucharu Włoch, gdzie zmierzą się z Lazio.

Latem na San Siro doszło do sporych przetasowań w kadrze pierwszego zespołu. Najmocniej ucierpiała formacja defensywna, ponieważ z klubem pożegnali się m.in. Theo Hernandez i Malick Thiaw, czyli kluczowi piłkarze wyjściowej jedenastki.

W styczniu podczas zimowego okna transferowego Milan planuje sprowadzić kolejnego stopera. Z informacji serwisu Calciomercato wynika, że na liście życzeń jest Joe Gomez. Reprezentant Anglii od dawna jest w kręgu zainteresowań 19-krotnego mistrza Włoch. Pod koniec sierpnia mediolańczycy złożyli za niego ofertę, lecz finalnie Liverpool wstrzymał transfer. Powodem był fakt, że nie doszło do transakcji z udziałem Marca Guehi’ego. Przenosiny obrońcy Crystal Palace na Anfield Road były warunkiem transferu.

Wychodzi więc na to, że Milan nie zapomniał o 28-latku. Gomez, który ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2027 roku jest otwarty na zmianę klubu. W obecnym sezonie nie ma szans na regularną grę pod wodzą Arne Slota. Jak dotąd rozegrał tylko 2 mecze w Premier League, spędzając na boisku jedynie 29 minut. Łącznie uzbierał dla The Reds 244 spotkania.