Milan złożył ofertę za gracza Liverpoolu. Szykuje się głośny transfer

AC Milan przed zamknięciem okna transferowego chce wzmocnić linię defensywy. Fabrizio Romano ujawnił, że Rossoneri przygotowali ofertę za Joe Gomeza z Liverpoolu.

Joe Gomez przymierzany do Milanu

AC Milan latem tego roku sprowadził już trzech nowych obrońców, ale trener Massimiliano Allegri nie zamierza na tym poprzestać. Na San Siro trafili m.in. Pervis Estupinan z Brighton, Koni De Winter z Genoi czy Zachary Athekame z Young Boys Berno.

Niebawem do włoskiej drużyny może dołączyć Joe Gomez z Liverpoolu, o czym poinformował Fabrizio Romano. Rossoneri złożyli oficjalną ofertę aktualnym mistrzom Anglii za środkowego obrońcę. Negocjacje między klubami wciąż trwają, a rozmowy dotyczą szczegółów stałego transferu zawodnika.

Propozycja Milanu zakłada stały transfer Gomeza. Romano podkreślił, że przeprowadzka 28-letniego defensora będzie możliwa dopiero pod pewnym warunkiem. Liverpool chce mieć zapewnioną alternatywę w defensywie, dlatego odejście będzie uzależnione od dołączenia Marca Guehiego z Crystal Palace. Obecnie Allegri w Milanie stosuje taktykę z trzema defensorami. W ostatnim meczu przeciwko Lecce zagrali Fikayo Tomori, Matteo Gabbia i Strahinja Pavlović.

Joe Gomez w obecnej kampanii ligowej spędził na boisku zaledwie 18 minut. W trakcie letniego okresu przygotowawczego leczył uraz ścięgna Achillesa. 15-krotny reprezentant Anglii dołączył do The Reds w 2015 roku z Charlton za blisko pięć milionów euro. Jego kontrakt na Anfield Road obowiązuje do czerwca 2027 roku.