AC Milan zamierza przeprowadzić głośny ruch. Na ich celowniku znalazł się bowiem Mateo Kovacić z Manchesteru City. Rossoneri liczą, że kluczową rolę w sprawie transferu odegra Luka Modrić - przekazuje "MilanLive".

Alessio Morgese / Alamy live news / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Kovacić wyląduje w Milanie? Modrić może odegrać ważną rolę

AC Milan ma za sobą niezwykle intensywne lato. Władze klubu postanowiły dokonać sporych rotacji w składzie. Wzmocnienia od razu poszły w parze z wynikami. Podopieczni Massimiliano Allegriego po siedmiu kolejkach zasiadają bowiem na pozycji lidera. Rossoneri mają jednak świadomość, że wciąż potrzebują nowych zawodników, więc zaczęli rozglądać się za kolejnymi transferami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu AC Milanu przekazuje „MilanLive”. Otóż obecni liderzy Serie A są gotowi przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Prosto z Manchesteru City. W kręgu zainteresowań Rossonerich znalazł się Mateo Kovacić. Jak się okazuje, włoski klub ma specjalny plan na pozyskanie reprezentanta Chorwacji.

Media zaznaczają, że w sprawie możliwej przeprowadzki Mateo Kovacicia do AC Milanu może odegrać Luka Modrić. Rossoneri liczą, że ich gwiazdor przekona swojego rodaka do transferu. Czas pokaże, czy finalnie na San Siro będzie występował kolejny Chorwat. Niewątpliwie byłby to głośny ruch w Serie A.

Mateo Kovacić w obecnym sezonie pojawił się dwukrotnie na boisku w koszulce Manchesteru City. Reprezentant Chorwacji spędził na boisku jedynie 37 minut. Problemy zdrowotne sprawiły, że 31-latek wypadł z łask Pepa Guardioli.