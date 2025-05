Milan ogłosił nazwisko nowego trenera. Wielki powrót na San Siro!

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri znów w Milanie

Milan w sezonie 2024/2025 osiągał bardzo rozczarowujące wyniki. Z pracą dość szybko pożegnał się Paulo Fonseca, którego zastąpił Sergio Conceicao. Poprawa była tylko krótkotrwała, a później drugi z Portugalczyków również zawodził. Rossoneri postanowili zatrzymać go do końca sezonu, ale było wiadome, że dalsza współpraca jest niemożliwa. Wszystko za sprawą fatalnej dyspozycji w Serie A i dopiero ósmej lokacie, co skutkuje brakiem awansu do europejskich pucharów.

Od dawna trwały więc poszukiwania nowego trenera. Faworytem zdawał się być właśnie Massimiliano Allegri, który po rocznej przerwie chciał znów zasiąść na ławce trenerskiej. W walce o utytułowanego Włocha było wiele ekip – między innymi Napoli, AS Roma czy Inter Mediolan. Gdy potwierdziło się, że Antonio Conte pozostanie w Neapoli na kolejny sezon, Milan szybko sfinalizował negocjacje z 57-latkiem.

W piątek klub z San Siro oficjalnie potwierdził, że Allegri objął stanowisko nowego szkoleniowca. To dla niego powrót do tego klubu po aż jedenastu latach – podczas swojej pierwszej kadencji udało mu się raz zdobyć mistrzostwo Włoch. Później objął Juventus, z którym święcił znacznie większe sukcesy w postaci aż pięciu kolejnych tytułów mistrzowskich.