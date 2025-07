Milan finalizuje transfer następcy Theo Hernandeza. Zapłaci 19 mln euro

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Estupinan zostanie nowym zawodnikiem Milanu

Pervis Estupinan to nowy nabytek Milanu. Ekwadorski lewy obrońca w poniedziałek przyleciał na lotnisko Mediolan-Linate, a następnie rozpoczął procedury związane z finalizacją transferu. Po udanych testach medycznych zawodnik podpisze pięcioletni kontrakt i dołączy do drużyny przygotowującej się do nowego sezonu w Azji.

Rossoneri zapłacą za piłkarza Brighton około 19 milionów euro – 17 mln kwoty podstawowej i 2 mln w formie bonusów. Estupinan to zawodnik urodzony w 1998 roku. Ma być bezpośrednim następcą Theo Hernandeza, który latem opuścił San Siro. Już jutro zawodnik poleci do Hongkongu, gdzie Milan rozegra drugi mecz towarzyski – z Liverpoolem, zaplanowany na 26 lipca.

Transfer oznacza również historyczny moment – Estupinan zostanie pierwszym piłkarzem z Ekwadoru w barwach Milanu. To także powrót do włoskiego futbolu. Zawodnik trafił do Europy dzięki Udinese, choć nigdy nie zagrał w Serie A. Następnie reprezentował m.in. Granadę, Watford, Almerię, Mallorcę, Osasunę, Villarreal oraz Brighton.

Sprowadzenie Estupinana kończy poszukiwania nowego lewego defensora. Milan liczy, że dynamiczny i doświadczony boczny obrońca wniesie jakość zarówno w grze defensywnej, jak i ofensywnej.

