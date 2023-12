IMAGO / BART STOUTJESDYK / ANP Na zdjęciu: Matteo Gabbia

Przyjście Jakuba Kiwiora do Milanu wydaje się mało prawdopodobnie

“Rossoneri” wolą zimą wzmocnić się Matteo Gabbią, który przebywa na wypożyczeniu w Villarreal

W ostatnim czasie Stefano Pioli ma ogromny problem ze skompletowaniem formacji obronnej

Matteo Gabbia szybciej wróci do Milanu?

Wydaje się, że ponowna przeprowadzka Jakuba Kiwiora na Półwysep Apeniński nie dojdzie do skutku. Milan znalazł tańszą opcję niż krótkoterminowe sprowadzenie Polaka z Arsenalu. Daniele Longo donosi, że jest nią skrócenie wypożyczenia Matteo Gabbii z Villarrealu. “Rossoneri” już zaczęli pracować w tej sprawie.

Włoski obrońca w letnim okienku transferowym opuścił Mediolan i do końca sezonu miał reprezentować barwy “Żółtej Łodzi Podwodnej”. 24-latek rozegrał do tej pory 11 spotkań dla hiszpańskiego zespołu. Zaprezentował się w nich solidnie, stąd nieprzypadkowo Milan chce sprowadzić go z powrotem do siebie.

W tym momencie Milan ma ogromny problem w formacji obronnej. Stefano Pioli na tym etapie sezonu nie może skorzystać z: Pierre’a Kalulu, Simona Kjaera, Mattii Caldary, Malicka Thiawa oraz Marco Pellegrino.

