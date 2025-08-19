AC Milan szykuje kolejne wzmocnienie. Jak się okazuje, Rossoneri mogą pozyskać zawodnika, którego chce Massimiliano Allegri. Na ich celownik trafił Adrien Rabiot z Olympique Marsylii - donosi Orazio Accomando ze "SportMediaset".

PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Adrien Rabiot na radarze AC Milanu

AC Milan w minioną niedzielę rozegrał swój pierwsze oficjalny mecz w sezonie 2025/26. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego tego dnia podejmowała Bari w Pucharze Włoch. Mecz ostatecznie ułożył się po myśli Rossonerich, którzy zwyciężyli 2:0. Boiskowa postawa mediolańczyków jednak pozostawiała sporo do życzenia.

Nie jest tajemnicą, że AC Milan nie zakończył jeszcze budowy składu na aktualny sezon. Władze klubu mają na oku kolejnych graczy. O najnowszym zainteresowaniu donosi Orazio Accomando ze „SportMediaset”. Na celowniku mediolańczyków znalazł się Adrien Rabiot, który obecnie reprezentuje barwy Olympique Marsylii. Zwolennikiem tego transfer jest sam Massimiliano Allegri.

Przeprowadzka Adriena Rabiota do AC Milanu jednak nie będzie tak prosta do zrealizowana. Rossoneri jednak rozpoczęli już prace nad transferem reprezentanta Francji. Warto zaznaczyć, że zawodnik nieprzypadkowo znalazł się na oku Massimiliano Allegriego. Obaj mieli bowiem okazję współpracować ze sobą w Juventusie.

Adrien Rabiot w minionej kampanii był jedną z największych gwiazd Olympique Marsylii. Francuski pomocnik rozegrał w niej 31 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także sześć asyst.