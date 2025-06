Mike Maignan nie przejdzie z Milanu do Chelsea w tym letnim okienku transferowym. Londyńczycy zakończyli rozmowy z włoskim klubem - dowiedział się Fabrizio Romano.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca - trener Chelsea

Mike Maignan nie przejdzie do Chelsea. Rozmowy zerwane

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Mike Maignan przeprowadzi się z Milanu do Chelsea. Rozmowy w sprawie tego transferu były bowiem na zaawansowanym etapie i choć nie osiągnięto porozumienia, to media przekonywały, iż negocjacje będą kontynuowane po zakończeniu tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Najnowsze informacje, zamieszczone w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano, wieszczą jednak zupełnie inny scenariusz.

Włoski dziennikarz uważa, iż londyńczycy nie planują wznawiać rozmów z włoskim klubem w kwestii pozyskania francuskiego bramkarza. Zatem wszystko wskazuje na to, że Mike Maignan ostatecznie nie zamieni Milanu na Chelsea w trwającym letnim okienku transferowym. Ciężko powiedzieć, czy trener ekipy The Blues – Enzo Maresca – poprosi o sprowadzenie innego golkipera. W tym momencie ma do swojej dyspozycji Roberta Sancheza oraz Filipa Jorgensena.

Tak więc wygląda na to, iż Mike Maignan będzie kontynuował swoją karierę na San Siro. 32-krotny reprezentant Francji z powodzeniem występuje w barwach drużyny Rossonerich od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się do Mediolanu za niespełna 17 milionów euro z rodzimego LOSC Lille. Dotychczasowy bilans 29-letniego bramkarza w Milanie wygląda następująco – 163 rozegrane mecze, 170 wpuszczonych goli i 59 zachowanych czystych kont. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia słynnego bramkarza na około 25 milionów euro.