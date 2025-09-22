Chelsea ponownie zagięła parol na gwiazdora Milanu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mike Maignan przeprowadzi się do Chelsea?

W sobotni wieczór odbył się niezwykle emocjonujący mecz pomiędzy Manchesterem United a Chelsea w ramach 5. kolejki Premier League. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla drużyny Czerwonych Diabłów. Warto dodać, że już w 5. minucie gry londyńczycy zostali osłabieni po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Robert Sanchez. Choć podopieczni Enzo Mareski starali się walczyć do końca, strata bramkarza wyraźnie odbiła się na dyspozycji zespołu Niebieskich, który po raz kolejny nie zdołał zdobyć kompletu punktów.

Według informacji podanych przez brytyjski dziennik „Daily Express”, Chelsea nie jest w pełni zadowolona z postawy swoich golkiperów i ponownie kieruje uwagę w stronę Mike’a Maignana. Francuski bramkarz, będący obecnie zawodnikiem Milanu, był już łączony z przeprowadzką do Londynu podczas minionego letniego okna transferowego, ale ostatecznie pozostał na San Siro. Niewykluczone jednak, iż temat powróci w najbliższych miesiącach, zwłaszcza że londyński klub pilnie potrzebuje stabilizacji między słupkami.

Aktualny kontrakt Maignana z Milanem obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2026 roku. To sprawia, że w styczniu piłkarz mógłby być dostępny za relatywnie niską kwotę, natomiast latem przyszłego roku nawet za darmo, jeśli strony nie zdecydują się na przedłużenie współpracy. 30-letni golkiper ma na swoim koncie mistrzostwo Ligue 1 z Lille oraz scudetto z Milanem. Ponadto regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Francji. Ogromne doświadczenie i duże umiejętności czynią Mike’a Maignana jednym z najbardziej pożądanych barmkarzy w Europie, a Chelsea z pewnością uważnie śledzi jego sytuację.