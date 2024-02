IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah jest łączony z odejściem z Liverpoolu

Ponoć gwiazdor już podpisał kontrakt w Arabii Saudyjskiej

Sensacyjne informacje przekazał Mido, były reprezentant Egiptu

Legenda egipskiej piłki szokuje. Salah opuści Liverpool i odejdzie do Arabii Saudyjskiej

W mediach trwa saga transferowa z udziałem Mohameda Salaha. Zawodnik Liverpoolu od kilku miesięcy jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej i niewykluczone, że latem 2024 roku dojdzie do szokującego ruchu. Największą chęć pozyskania Egipcjanina wyraża Al-Ittihad, które według wielu źródeł oferowało za napastnika The Reds ponad 200 milionów euro.

Kontrakt Mo Salaha wygasa w 2025 roku, a więc istnieje możliwość, że w letnim oknie dojdzie do sprzedaży gwiazdy. O transferze 31-latka przekonany jest Mido, czyli były reprezentant Egiptu i napastnik takich klubów jak m.in. Tottenham, Ajax oraz Middlesbrough. Według niego Salah już zdecydował, że opuści Liverpool, a nawet zdążył podpisać kontrakt z klubem z Arabii Saudyjskiej.

Mohamed Salah to prawdziwa legenda The Reds. W barwach klubu z Anfield to tej pory rozegrał 333 mecze, zdobył w nich 205 goli i zanotował 89 asyst.

