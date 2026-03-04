Michael Olise marzy o tym kierunku. To byłby wielki transfer

Michael Olise jest gwiazdą Bayernu Monachium. Z informacji "TEAMtalk" wynika, że skrzydłowy marzy o sprawdzeniu się w La Liga. Jego rozwój uważnie monitorują zarówno Real Madryt, jak i FC Barcelona.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt i Barcelona monitorują Michaela Olise’a

Michael Olise przed sezonem 2024/25 przeniósł się do Bayernu Monachium z Crystal Palace. Bawarczycy zapłacili za reprezentanta Francji 53 miliony euro, wierząc, że stanie się jednym z liderów ofensywy zespołu. 24-latek wcześniej szkolił się w akademiach Arsenalu, Chelsea oraz Manchesteru City, jednak dopiero transfer do Bundesligi pozwolił mu w pełni rozwinąć skrzydła.

W trwającym sezonie Olise zdobył 13 bramek i zanotował aż 25 asyst w 36 występach we wszystkich rozgrywkach. Nic dziwnego, że jego sytuację od dłuższego czasu monitorują giganci europejskiego futbolu. Jak potwierdza „TEAMtalk”, w ostatnich tygodniach zapytania w sprawie Olise’a złożyły Liverpool, Manchester City oraz Paris Saint-Germain. Bayern nie zamierza jednak rozmawiać o sprzedaży, a sam zawodnik nie zabiega o transfer.

Choć Olise czuje się w Bawarii bardzo dobrze. Z doniesień wynika, że w przyszłości chciałby sprawdzić się w La Liga. Jego rozwój uważnie śledzą FC Barcelona oraz Real Madryt. Kontrakt Francuza z Bayernem obowiązuje do 2029 roku, co oznacza, że ewentualny transfer w najbliższych latach wymagałby gigantycznej oferty. Portal Transfermarkt wycenia obecnie 13-krotnego reprezentanta Trójkolorowych na 130 milionów euro.

Sam zawodnik koncentruje się jednak przede wszystkim na celach sportowych – zarówno klubowych, jak i reprezentacyjnych. Olise liczy na wyjazd z kadrą Francji na tegoroczne mistrzostwa świata, gdzie chciałby odegrać jedną z kluczowych ról.