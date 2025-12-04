Messi może zagrać w Premier League. Gigant powiedział „tak”

Lionel Messi znów wywołuje ogromne emocje na rynku rynku transferowym. Według doniesień Football Insider Manchester City widzi realną szansę, by sprowadzić legendę Barcelony w styczniu, a pomóc może Pep Guardiola.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi wzbudził zainteresowanie Manchesteru City

Lionel Messi opuścił Europę w 2023 roku po dwóch sezonach w PSG i od tamtej pory gra w Interze Miami. Latem był łączony z odejściem. Kluby z Arabii Saudyjskiej chciały uczynić go najbardziej prestiżowym wzmocnieniem swojej ligi. Wśród możliwych kierunków wymieniano również powrót do Europy, ale Argentyńczyk zdecydował się pozostać w Miami i przedłużył umowę do 2028 roku.

Mimo to jego sytuacja znów przyciąga uwagę największych klubów. Messi imponował formą w MLS. W sezonie zdobył 35 goli i zanotował 21 asyst w 33 meczach. Taki dorobek pokazuje, że wciąż mógłby być kluczowym zawodnikiem na najwyższym poziomie. Dlatego pojawiają się głosy, że powrót do Europy tej zimy jest możliwy, choć wciąż niepewny.

Barcelona naturalnie pozostaje klubem, który najgłośniej rozważa jego transfer. Relacje z Argentyńczykiem są dobre, a powrót legendy byłby wydarzeniem o ogromnym znaczeniu sportowym i emocjonalnym. Jednocześnie mówi się, że jeśli Messi wybierze Anglię, najpoważniej zainteresowany jest Manchester City. Pep Guardiola zna go doskonale i chętnie widziałby go w składzie, jeśli pojawiłaby się realna szansa na taki ruch.

Jednocześnie istnieją powody, dla których Messi może zdecydować się pozostać w Miami. Latem czeka go mundial, prawdopodobnie ostatni w karierze, a każda duża zmiana mogłaby zaburzyć jego przygotowania. Sam piłkarz od lat podkreślał, że angielska liga budzi jego respekt, ale dotychczas nie widział siebie w Premier League. Teraz może jednak zdecydować się na ten odważny ruch, a Manchester City już na niego czeka.

Zobacz również: Barcelona zrezygnowała z transferu. Decyzja Flicka zmieniła wszystko