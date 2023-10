IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Juventus zimą poszuka wzmocnień w pomocy i ofensywie

Głównymi celami Starej Damy mają być Hojbjerg i Berardi

Bianconeri mają też kilka alternatyw dla tych zawodników

Hojbjerg i Berardi priorytetami na zimowe wzmocnienia

Dyrektor Juventusu, Cristiano Giuntoli, powiedział w poniedziałek, że klub może dokonać jednego, znaczącego transferu w styczniowym oknie transferowym. Według La Gazzetty dello Sport pomocnik Tottenhamu Pierre-Emile Hojbjerg jest priorytetem Bianconerich, który ma zastąpić Paula Pogbę. Francuz został tymczasowo zawieszony, a obecnie grozi mu czteroletni rozbrat z futbolem, który najpewniej zakończy jego karierę.

To nie pierwszy raz, gdy Hojbjerg, który ma problem z regularną grą w Tottenhamie, jest wymieniany jako główny cel Starej Damy do wzmocnienia środka pola. Gazzetta twierdzi, że Lazar Samardzic z Udinese i Youssouf Fofana z Monako również znajdują się na radarach Juventusu, jeśli transfer Duńczyka nie doszedłby do skutku.

Według tych doniesień Bianconeri poszukają również wzmocnień w ataku, a ich priorytetem pozostaje Domenico Berardi. Natomiast alternatywami dla napastnika Sassuolo mają być Manu Kone z Borussii Moenchengladbach, Habib Diarra ze Strasbourga oraz Georgij Sudakow z Szachtara.

