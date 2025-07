Media: Rodrygo może bardzo pomóc Barcelonie

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo może pomóc Barcelonie, jeśli trafi do Liverpoolu

Rodrygo może ułatwić Barcelonie transfer Luisa Diaza. Liverpool poważnie interesuje się Brazylijczykiem, który raczej nie mieści się w planach Xabiego Alonso, co potwierdziły niedawne Klubowe Mistrzostwa Świata, na których skrzydłowy rozegrał zaledwie 92 minuty. W związku z tym wiele źródeł przekonuje, że 24-latek wkrótce opuści Santiago Bernabeu.

Jeśli Rodrygo trafiłby na Anfield, to The Reds prawdopodobnie bez większych problemów zgodzą się na transfer Luisa Diaza. W ten sposób gwiazdor Realu Madryt mógłby pomóc Barcelonie w realizacji planów transferowych, ponieważ Kolumbijczyk priorytetowo traktuje przenosiny do Dumy Katalonii.

Barcelona po nieudanej próbie pozyskania Nico Williamsa dąży do sprowadzenia Luisa Diaza. Blaugrana chciałaby obniżyć cenę za skrzydłowego The Reds do 62 milionów euro, ale to może nie być łatwe. Liverpool ma oczekiwać nieco wyższej kwoty, aby móc swobodnie sfinansować ewentualne przyjście następcy Kolumbijczyka.

Wszystko zależy obecnie od decyzji samego Rodrygo, ponieważ piłkarz ma kontrakt do 2028 roku i wcale nie musi odchodzić. Oczywiście prawdopodobieństwo wzrośnie, jeśli Brazylijczyk otrzyma jasny sygnał od sztabu szkoleniowego, że nie znajduje się on w planach na sezon 2025/2026.