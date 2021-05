Źródło: AS

Manchester United według doniesień hiszpańskiej prasy skontaktował się z gwiazdą Juventusu Cristiano Ronaldo. Celem kontaktu było przekonanie Portugalczyka do powrotu na Old Trafford.

Cristiano Ronaldo blisko powrotu do Man Utd

Manchester United jest jednym z kilku klubów, które są łączone z przyszłością reprezentanta Portugalii. Plotki dotyczące reprezentanta Portugalii trwają już od kilku tygodni. Podsyca je brak pewności w kontekście gry Starej Damy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Ostatnio dodatkowym powodem do spekulacji dziennikarzy było doniesienia włoskich mediów dotyczące pakowania przez Ronaldo siedmiu samochodów na przyczepę jednego z tirów znanej w Portugalii firmy dostawczej. Niektórzy byli zatem pewni, że los CR7 w ekipie z Allianz Stadium jest przesądzony.

Solskjaer nie zawaha się pozyskać Ronaldo

Hiszpańska gazeta AS donosi, że gigant Premier League próbuje sprowadzić Ronaldo z powrotem po 12 latach od jego odejścia z Man Utd do Realu Madryt. Na pierwszy rzut oka skomplikowana transakcja wydaje się, że nabiera coraz realniejszych kształtów.

W mediach pojawiły się doniesienia, że Ole Gunnar Solskjaer już rozmawiał telefonicznie z reprezentantem Portugalii. Menedżer Czerwonych Diabłów miał usłyszeć od Ronaldo, że ten byłby szczęśliwy, gdyby było mu dane wrócić do ekipy z Old Trafford. AS zaznacza jednak, że jeszcze nie podjęto żadnej decyzji.

Niedzielne mecze Serie A dużą wyjaśnią

Odnotujmy, że w ten weekend Juventus rozegra kluczowe spotkanie w kontekście walki o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Rywalem podopiecznych Andrei Pirlo będzie Bologna. Warto jednak zaznaczyć, że turyńczycy nie tylko muszą wygrać swój mecz, ale liczyć również na nieszczęście swoich rywali w walce o TOP 4 w Serie A.

W kontekście portugalskiego piłkarza warto zaznaczyć, że jego kontrakt z Juve obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Ronaldo może liczyć we włoskim klubie na zarobki w wysokości ponad 30 milionów euro rocznie. Realny scenariusz zakłada natomiast, że Portugalczyk rozstanie się z Juventusem w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Klub z Turynu podobno ustalił już cenę wywoławczą za Ronaldo, która miałaby wynieść 25 milionów euro.

