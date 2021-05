Cristiano Ronaldo w poniedziałek był na świeczniku większości mediów we Włoszech. Bynajmniej nie chodziło o występ Portugalczyka w koszulce Juve. Uwagę włoskich dziennikarzy przykuł fakt, że zawodnik pod osłoną nocy pakował swoją kolekcję samochodów na ciężarówkę znanej firmy transportowej z siedzibą w Lizbonie. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że Ronaldo powoli żegna się z Juventusem.

Ronaldo i jego przyszłość w Juve niepewna

Cristiano Ronaldo był widoczny w materiale wideo opublikowany przez serwis PerSempreCalcio. Wielu postrzegało to za dowód, że 36-latek szykuje się do rozstania z ekipą z Turynu. Sky Sport Italia przekonuje jednak, że zawodnik nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Gazzetta.it podaje natomiast, że Ronaldo zdążył już przyzwyczaić do tego, że pakuje swoje samochody przed wakacjami, przenosząc je w różne miejsca. Jest to jednocześnie coś, czego piłkarz nie zrobił jednak w minionym roku, na co wpływ miała mieć sytuacja pandemiczna na świecie.

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

Corriere di Torino ujawniło z kolei, że Ronaldo zwykle wysyła swoje samochody z powodów konserwacyjnych do Niemiec.

W związku z powyższym wciąż niejasna jest przyszłość Ronaldo w Juve. Niewykluczone, że kluczowe w podjęciu decyzji przez Portugalczyka będzie to, że Stara Dama wywalczy awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Aby tak się stało, to turyńczycy muszą znaleźć się w TOP 4 w tabeli Serie A. Aktualnie Juventus plasuje się na piątej pozycji, tracąc oczko do czwartego Napoli. Taki sam bilans punktowy co Azzurri ma Milan. W najbliższy weekend team z Allianz Stadium zmierzy się na wyjeździe z Bologną Łukasza Skorupskiego.