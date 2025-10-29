Mbappe poprosił Real o sprzedaż gwiazdora! Nie chce go w klubie

Real Madryt ma bardzo trudną sytuację do rozwiązania. Kylian Mbappe poprosił klub o sprzedaż jednej z gwiazd - poinformował portal Don Balon.

saolab / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe i dwie inne gwiazdy nie chcą go w Realu Madryt

W Realu Madryt narasta napięcie wokół Viniciusa Juniora. Według doniesień hiszpańskiego portalu Don Balon aż trzech kluczowych zawodników miało poprosić Florentino Pereza o sprzedaż Brazylijczyka. Wśród nich są Kylian Mbappe, Jude Bellingham i Thibaut Courtois.

Powodem frustracji ma być przede wszystkim postawa skrzydłowego w ostatnich tygodniach. W trakcie ligowego El Clasico z Barceloną Vinicius wpadł w złość po decyzji Xabiego Alonso o jego zmianie. Reakcja zawodnika była tak gwałtowna, że część drużyny uznała to za brak szacunku wobec trenera. Dla wielu piłkarzy była to kropla, która przelała czarę goryczy.

To nie pierwszy raz, gdy Brazylijczyk znajduje się w centrum kontrowersji. Wcześniej jego zachowanie wobec rywali i sędziów budziło emocje, ale teraz, jak donoszą źródła, jego relacje z kolegami z zespołu także uległy pogorszeniu. Mbappe, Bellingham i Courtois uważają, że jego ciągłe prowokacje psują atmosferę w szatni.

Czy Real powinien sprzedać Viniciusa? Tak

Nie Tak 71%

Nie 29% 28+ Votes

Florentino Perez ma być świadomy napiętej sytuacji i coraz poważniej rozważa sprzedaż napastnika. Dodatkowym problemem są przeciągające się negocjacje w sprawie nowego kontraktu. Vinicius oczekuje podwyżki, na którą klub nie chce się zgodzić. W związku z tym niewykluczone, że już latem trafi na listę transferową.

Brazylijczyk od lat uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy świata, ale jego charakter coraz częściej staje się przeszkodą. Ramon Calderon w niedawnym wywiadzie dla Goal.pl przyznał, że Viniciusa nie wystarczy ukarać finansowo. Były prezes Realu polecił klubowi uświadamianie skrzydłowego.

Największe zainteresowanie transferem Viniciusa wyrażało PSG. Oprócz tego do gry mogą wkroczyć kluby z Arabii Saudyjskiej.