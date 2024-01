Guardian sklasyfikował najlepsze piłkarki 2023 roku. Niezłe miejsce Ewy Pajor

The Guardian co roku klasyfikuje najlepsze piłkarki. Zwyciężczynią plebiscytu musiała być triumfatorka Złotej Piłki, Aitana Bonmarti, ale i Ewa Pajor zanotowała znaczny progres względem 2022 roku.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Ewa Pajor

Kobieca piłka nożna z roku na rok staje się coraz bardziej popularna

The Guardian opublikował klasyfikację stu najlepszych piłkarek 2023 roku

Cieszy wysokie miejsce Ewy Pajor, która spokojnie uplasowała się w trzeciej dziesiątce prestiżowego dziennika

Ewa Pajor o 13 miejsc wyżej, niż przed ostatnio. “Wielu życzyło jej roku bez kontuzji”

Kobieca piłka nożna regularnie zyskuje na popularności. Dość powiedzieć, że najnowsza odsłona najpopularniejszej gry piłkarskiej, “EA FC 24”, pozwala na tworzenie mieszanych składów męsko-żeńskich. The Guardian od dłuższego czasu poświęca kobiecej wersji najpopularniejszej dyscypliny sportu sporo miejsca. W tym tygodniu prestiżowy dziennik opublikował ranking stu najlepszych piłkarek minionego, 2023, roku.

Pierwsze miejsce musiała zyskać zdobywczyni Złotej Piłki, czyli Aitana Bonmarti. Zresztą, FC Barcelona wyraźnie zdominowała plebiscyt, bo w czołowej dziesiątce znalazło się aż sześć zawodniczek z tego klubu. Poza Bonmarti, są to Salma Paralluelo, Keira Walsh, Fridolina Rolfo, Caroline Graham Hansen i Mapi Leon. Ponadto znalazło się w niej miejsce dla takich zawodniczek, jak Sam Kerr (Chelsea), Alexandra Popp (Wolfsburg), Mary Earps (Manchester United) i Lauren James (Chelsea).

Polskich kibiców cieszyć może wysokie, 27. miejsce dla Ewy Pajor. Napastniczka Wolfsburga zanotowała znaczny progres względem poprzedniego roku, gdy zajęła zaledwie 40. lokatę.

“Wielu życzyło Pajor radości z roku wolnego od kontuzji, by zobaczyć na co naprawdę ją stać. Rezultat? Udział w 19 ligowych bramkach w poprzednim sezonie i przy pięciu w obecnym. A to wszystko, zanim rzucimy okiem na statystyki związane z Ligą Mistrzów, gdzie zgarnęła Złotego Buta z dziewięcioma golami. Pajor nie miała szczęścia, będąc po przegranej stronie w finale, gdy jej gol i asysta pomogły Wolfsburgowi wyjść na dwubramkowe prowadzenie z Barceloną. Po świetnym roku w jej wykonaniu, następnym życzeniem jest zobaczenie Pajor na czołowym, międzynarodowym turnieju z reprezentacją Polski, co wydarzy się podczas Euro 2025″ – argumentowali swój wybór dziennikarze The Guardian.

