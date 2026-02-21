Mbappe namawia Real na transfer gwiazdy w miejsce Viniciusa

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Mbappe chce w Realu reprezentanta Francji

Real Madryt poprawił wyniki pod wodzą Alvaro Arbeloi, a nawet wskoczył na fotel lidera tabeli La Ligi. Dla władz klubu istotne było również, aby nowy trener odbudował relacje z największymi gwiazdami. Nie jest tajemnicą, że Xabi Alonso był skonfliktowany z Viniciusem Juniorem, dlatego w pewnym momencie odejście Brazylijczyka było wręcz przesądzone.

Sytuacja się uspokoiła, ale przyszłość Viniciusa dalej pozostaje niepewna. Stronom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie nowej umowy – obecna wygasa w 2027 roku. Real jest skłonny sprzedać skrzydłowego, o ile ten nie zadeklaruje chęci kontynuowania współpracy. Priorytetem jest oczywiście dogadanie się z zawodnikiem.

Jeśli Vinicius finalnie opuści Santiago Bernabeu, Real będzie musiał sprowadzić jego następcę. Z pomocą ruszył Kylian Mbappe, który zdążył już przedstawić władzom klubu swoją kandydaturę. „E-Noticies” informuje, że ten naciska na transfer Michaela Olise. Uważa, że reprezentant Francji byłby znakomitym uzupełnieniem ofensywy Królewskich.

Olise po przenosinach do Bayernu Monachium rozwija się w szybkim tempie. Obecny sezon jest dla niego doskonały – w 35 meczach zgromadził 13 bramek oraz 25 asyst. Mbappe naciska na jego transfer w przypadku rozstania z Viniciusem Juniorem. Póki co jednak temat jest bardzo odległy, a sam Francuz dobrze czuje się w Bawarii, gdzie ma pełne zaufanie trenera.