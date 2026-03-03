Juventus zainteresował się reprezentantem Argentyny

14:02, 3. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Maximo Perrone jest czołowym zawodnikiem Como 1907. Jego świetna postawa przykuła uwagę między innymi Juventusu - poinformował Ekrem Konur.

Maximo Perrone
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Maximo Perrone

Maximo Perrone łączony z Juventusem

Juventus bardzo często sięga po wyróżniających się zawodników w Serie A. W ostatnich latach na Allianz Stadium trafili między innymi Manuel Locatelli, Pierre Kalulu czy Emil Holm. Skauci turyńskiego klubu bacznie monitorują rodzime rozgrywki w poszukiwaniu kolejnych piłkarzy, którzy mogliby wnieść jakość oraz świeżość do ekipy Starej Damy.

W ten schemat idealnie wpisuje się Maximo Perrone, który – według informacji przekazanych przez Ekrema Konura – znajduje się pod obserwacją Juventusu. 23-letni Argentyńczyk jest kluczową postacią Como 1907, prowadzonego przez Cesca Fabregasa. Drużyna z Lombardii imponuje w rozgrywkach Serie A, zajmując wysokie 5. miejsce w tabeli. Warto dodać, że Perrone wzbudza także zainteresowanie innych włoskich gigantów, takich jak SSC Napoli oraz Inter Mediolan.

Jednokrotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach drużyny Larianich od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Stadio Giuseppe Sinigaglia z Manchesteru City. Początkowo grał w Como na zasadzie wypożyczenia, a przed obecnym sezonem został wykupiony za 13 milionów euro. W bieżącej kampanii Perrone rozegrał 28 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na około 25 milionów euro.