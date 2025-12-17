AS Roma dołączyła do Milanu w rywalizacji o podpis Mauro Icardiego. 32-letni napastnik może odejść z Galatasaray Stambuł w trakcie zimowego okienka transferowego - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauro Icardi może wrócić do Serie A

Mauro Icardi nie jest już podstawowym zawodnikiem Galatasaray Stambuł po tym, jak do tureckiego zespołu trafił Victor Osimhen. 26-letni Nigeryjczyk szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, spychając starszego Argentyńczyka na dalszy plan. W związku z tym przyszłość doświadczonego snajpera stanęła pod dużym znakiem zapytania, zwłaszcza że jego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku.

Niewykluczone, że liczący na ważniejszą rolę Icardi opuści ekipę Lwów już podczas zimowego okienka transferowego. Najnowsze informacje w sprawie 32-latka przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Zdaniem tureckiego dziennikarza realny jest powrót napastnika do Serie A, a do walki o jego podpis mają stanąć AS Roma oraz AC Milan. Ponadto sytuacji Argentyńczyka przyglądają się także drużyny z Ameryki Południowej, gotowe złożyć atrakcyjną ofertę.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach Galatasaray od września 2022 roku. Wówczas trafił do Stambułu na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain, a rok później klub znad Bosforu wykupił go za 10 milionów euro. Wcześniej Icardi grał m.in. w Interze Mediolan oraz Sampdorii Genua, dlatego powrót na włoskie boiska nie byłby dla niego nowym doświadczeniem.