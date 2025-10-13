Mauro Icardi może wrócić do Serie A. Rozważa hitowy transfer

21:19, 13. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  La Stampa

Mauro Icardi może ponownie zagrać we Włoszech. Jak informuje "La Stampa", Argentyńczyk znajduje się w kręgu zainteresowań Torino.

Mauro Icardi
Obserwuj nas w
ANP / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Torino zainteresowane Mauro Icardim

Mauro Icardi od 2022 roku reprezentuje barwy Galatasaray Stambuł. Jednak jego przyszłość w Turcji stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt 32-letniego napastnika obowiązuje do czerwca 2026 roku, a napastnik nie jest w pełni przekonany do kontynuowania kariery nad Bosforem. Według doniesień dziennika „La Stampa”, Argentyńczyk marzy o powrocie do Włoch, gdzie w przeszłości błyszczał w barwach Interu Mediolan i Sampdorii.

Jak informują włoskie media, Icardi znalazł się na liście życzeń Torino FC, które szuka wzmocnień w ofensywie. Prezydent klubu Urbano Cairo ma poważnie rozważać sprowadzenie doświadczonego snajpera po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Włoscy kibice już spekulują, że w Turynie mógłby powstać efektowny duet napastników złożony z Icardiego i Giovanniego Simeone. Dwaj Argentyńczycy mogliby stworzyć wyjątkowo groźną parę w ataku, co tylko podsyca entuzjazm fanów Granaty. Obecnie Torino zajmuje 16. miejsce w tabeli Serie A.

Na ten moment transfer w styczniu wydaje się mało realne. Jednak dziennikarz donoszą, iż Galatasaray może być skłonny rozważyć sprzedaż Icardiego za symboliczną kwotę, by uniknąć jego odejścia za darmo latem. Klub z Turcji w ten sposób zaoszczędziłby około trzech milionów euro na jego wynagrodzeniu. W bieżącym sezonie Icardi zdobył pięć bramek w dziewięciu spotkaniach na wszystkich frontach.

POLECAMY TAKŻE

Michał Żewłakow
Legia Warszawa może sprzedać zawodnika. Włoski klub szykuje ofertę
Daniele De Rossi
Daniele De Rossi blisko powrotu do Serie A. Ten klub może zmienić trenera
Marek Papszun
Raków Częstochowa sprzedał zawodnika do Włoch. Wielki talent w Serie A