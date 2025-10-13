Mauro Icardi może wrócić do Serie A. Rozważa hitowy transfer

Mauro Icardi może ponownie zagrać we Włoszech. Jak informuje "La Stampa", Argentyńczyk znajduje się w kręgu zainteresowań Torino.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Torino zainteresowane Mauro Icardim

Mauro Icardi od 2022 roku reprezentuje barwy Galatasaray Stambuł. Jednak jego przyszłość w Turcji stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt 32-letniego napastnika obowiązuje do czerwca 2026 roku, a napastnik nie jest w pełni przekonany do kontynuowania kariery nad Bosforem. Według doniesień dziennika „La Stampa”, Argentyńczyk marzy o powrocie do Włoch, gdzie w przeszłości błyszczał w barwach Interu Mediolan i Sampdorii.

Jak informują włoskie media, Icardi znalazł się na liście życzeń Torino FC, które szuka wzmocnień w ofensywie. Prezydent klubu Urbano Cairo ma poważnie rozważać sprowadzenie doświadczonego snajpera po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Włoscy kibice już spekulują, że w Turynie mógłby powstać efektowny duet napastników złożony z Icardiego i Giovanniego Simeone. Dwaj Argentyńczycy mogliby stworzyć wyjątkowo groźną parę w ataku, co tylko podsyca entuzjazm fanów Granaty. Obecnie Torino zajmuje 16. miejsce w tabeli Serie A.

Na ten moment transfer w styczniu wydaje się mało realne. Jednak dziennikarz donoszą, iż Galatasaray może być skłonny rozważyć sprzedaż Icardiego za symboliczną kwotę, by uniknąć jego odejścia za darmo latem. Klub z Turcji w ten sposób zaoszczędziłby około trzech milionów euro na jego wynagrodzeniu. W bieżącym sezonie Icardi zdobył pięć bramek w dziewięciu spotkaniach na wszystkich frontach.